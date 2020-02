Scudieri (Adler): Brexit, grande opportunità per il Mezzogiorno Fondi Ue e Zes per attrarre gli investitori in fuga da Londra di Vera Viola

«Perchè non ospitare al Sud le aziende che lasciano il Regno Unito causa Brexit? I fondi europei da spendere nelle regioni meridionali potrebbero essere fattore di grande attrazione». Ne parla Paolo Scudieri, presidente del gruppo Adler, azienda campana leader mondiale nella componentistica per auto e presidente di Anfia (associazione nazionale della filiera dell’automotive).

Occasione da non perdere

Per l’imprenditore, che guida un gruppo multinazionale – con un fatturato consolidato di 1,4 miliardi, 80 stabilimenti e più di 11.000 dipendenti nel mondo – la Brexit, per l’Italia, rappresenta anche una opportunità. «Numerose aziende straniere di importanti dimensioni si affrettano a lasciare l’Inghilterra a seguito dell’uscita dalla Unione Europea – riflette Scudieri – e sono in cerca di altre localizzazioni interessanti. L’Italia e il Sud in particolare devono farsi avanti». Cosa può attrarre gli investitori stranieri verso un Mezzogiorno che è ormai in recessione? «Le regioni meridionali dispongono di fondi europei che spesso non riescono a spendere. Anche la programmazione in corso fa registrare ritardi: perchè non destinare a un piano di attrazione queste risorse?»

Competitività e attrattività dei territori

Per Paolo Scudieri «dobbiamo innanzitutto pensare a misure che favoriscano l'attrattività del territorio. Si tratterebbe, peraltro, di ricette applicabili all'intero Paese, tenendo presente che una crescita organica non può che partire dal Mezzogiorno. Non possiamo limitarci ad un sistema di agevolazioni per aree svantaggiate. Ci vuole una politica industriale strutturata, che permetta di fare impresa e, quindi, creare lavoro e benessere».

Fare leva su Zes, capannoni dismessi e forza lavoro

Oltre che sulle risorse europee, i numerosi capannoni industriali abbandonati da riconvertire, le Zes istituite nelle regioni meridionali e che si spera possano partire quanto prima, sono tutti elementi a favore di una scelta per il Sud. E ancora, «abbiamo giovani da trattenere sul territorio, buone università e grandi aziende molto avanzate tecnologicamente». Poi propone anche: «Sarebbe utile – conclude – una forma di super ammortamento, insieme ad un sistema di crediti d’imposta che agevoli gli imprenditori nell’investire per la propria crescita».

Adler chiusa per una settimana in Cina

Adler è presente anche in Cina, con una fabbrica di componenti per auto e con un centro di ricerca. Come si affronta l’emergenza coronavirus? «Per il momento – dice Scudieri –abbiamo prolungato di una settimana le ferie già programmate per il Capodanno cinese. E stiamo monitorando la situazione». Poi aggiunge: «Confidiamo molto nella capacità dei cinesi di ripartire». Ma non si eslude una chiusura o rallentamento più duraturo. «Se ci saranno altre limitazioni nei flussi, nei trasporti – aggiunge – Se il mercato dovesse continuare a calare, dovremo adeguarci». In conclusione precisa: «Adler non teme ripercussioni mondiali poichè la fabbrica cinese serve solo il mercato asiatico. Abbiamo ovunque adottato una strategia glocale: siamo presenti in numerosi Paesi nel mondo, ma in ognuno siamo una azienda locale».