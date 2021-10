Scudo e Ulysse: nuovi modelli anche elettrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nasceranno in Francia i nuovi Fiat Ulysse e Scudo, proposti sia in versione termica che 100% elettrica. Costruiti nell’impianto di Hordain, la nuova famiglia di veicoli segna quindi il ritorno di Fiat Professional e Fiat nella storica fabbrica francese in cui sono stati prodotti, tra il 1994 e il 2016, alcuni dei loro modelli più famosi, di cui riprendono il nome Scudo e Ulysse.

Prodotti entrambi sulla piattaforma EMP2 di origine Psa, la stessa che sostiene vetture come la 3008, i due modelli sono “cugini” molto stretti dei veicoli Peugeot Expert e Traveller, Citroen Jumpy e Spacetourer, Opel/Vauxhall Vivaro e Zafira Life.

Loading...

Nel dettaglio lo Scudo sarà disponibile nelle configurazioni Furgone, Combi e Cabinato, mentre il Fiat Ulysse arriverà in versione che offrono da sei a nove posti.

Entro il 2030, i veicoli a basse emissioni di Stellantis saranno oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti, con un investimento di oltre 30 miliardi di euro entro il 2025.

Lo Scudo sarà ordinabile a seconda dei paesi tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo, mentre il Fiat Ulysse dal primo trimestre del 2022.