Scudo Ue anti-Cina, stop all’ingresso di aziende di Stato

Giocare ad armi pari

Commenta Luciano Di Via, specialista antitrust dello studio Clifford Chance a Milano: «Le misure e la vigilanza sulle operazioni di fusione e acquisizione stanno subendo i più importanti cambiamenti degli ultimi decenni (…) È evidente come l’Unione stia compiendo ulteriori passi verso la ricerca di un contesto economico in cui si giochi ad armi pari. Queste nuove regole (…) si applicheranno all’investitore cinese e a quello Usa, nello stesso modo in cui si applicheranno alle aziende del Medio Oriente».

In caso di distorsione della concorrenza, la Commissione Ue potrà chiedere misure correttive e anche vietare un’operazione. L’associazione imprenditoriale Business Europe ha definito l’iniziativa «un passo nella direzione buona». Più in generale, Bruxelles sta mettendo in pratica l’idea di una nuova sovranità europea nella quale la Ue è pronta a difendere più che in passato i suoi interessi economici e politici in un mondo più aggressivo e incerto.

La dipendenza dalle materie prime

Sempre ieri, Bruxelles ha anche presentato un aggiornamento della sua strategia industriale, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da alcuni prodotti o materie prime e garantire la tenuta del mercato unico nei casi simili all’emergenza provocata nel 2020 dal Covid 19, quando si arrestò la libera circolazione. Sui 5.200 prodotti importati nell’Unione, ve ne sono 137 da cui i Ventisette sono «altamente dipendenti», ha spiegato ieri Valdis Dombrovskis. Metà di questi prodotti – principi attivi, materie prime o chip – giunge dalla Cina. «Dobbiamo affrontare le dipendenze di oggi in modo efficiente e mirato – ha detto l’uomo politico –, anche se la nostra sfida più grande sta nel prevenire le dipendenze strategiche di domani, specialmente nelle tecnologie avanzate, vitali per le transizioni verdi e digitali».