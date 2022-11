Scultori e artisti visivi si misurano sulla “tela” di un quadrante

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hublot è stato tra i primi marchi orologieri a guardare al mondo degli NFT (Non Fungible Token). I motivi li spiega Ricardo Guadalupe, ceo del brand: «La nostra filosofia è “Be First, Unique, Different” e con questo nuovo trend volevamo essere al passo con quello che succede intorno a noi. Siamo fortunati perché una maison relativamente giovane che è stata fondata nel 1980 e quindi abbiamo un forte desiderio di scoprire nuovi orizzonti». Ed ecco, infatti, che lo scorso aprile è stato presentato il primo progetto della maison svizzera con gli NFT che, come sottolinea il ceo, è partito da basi solidissime: «Collaboriamo con importanti artisti nel mondo NFT come Takashi Murakami, con il quale portiamo avanti progetti molto stimolanti.

NFT di Takashi Murakami per Hublot, proiettato allo stand Hublot durante Watches and Wonders 2022. ©TMKK

Per noi è anche un modo di aggiungere valore ai nostri prodotti e al nostro brand, raggiungendo nuovi segmenti di pubblico. D'ora in poi gli NFT saranno parte integrante del nostro universo artistico Hublot Loves Art». Con l'artista giapponese nel 2021 erano stati lanciati in momenti diversi due modelli in edizione limitata, prima il Classic Fusion Takashi Murakami All Black (200 pezzi) e poi il Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow (100 pezzi), entrambi esauriti quasi subito, che si caratterizzavano per avere al centro del quadrante il fiore sorridente, simbolo artistico di Murakami.

L'artista giapponese Takashi Murakami (01) e il Classic Fusion Takashi Murakami All Black (02), prodotto in 200 pezzi e già sold out. ©TMKK

Il progetto è quindi proseguito con la presentazione di due NFT statici con protagonista, ovviamente, il fiore (il primo riferito al modello All Black in 216 esemplari e il secondo, in 108, a quello Rainbow) che sono stati offerti da Hublot principalmente ai possessori dei due orologi d'artista: fino ad aprile hanno potuto richiedere il proprio NFT che è stato consegnato direttamente nel loro eWallett. Altra fase sarà poi l'apertura da parte del brand di una pagina sul mercato decentralizzato degli NFT per permettere ai vari titolari di queste opere digitali di effettuare degli scambi.