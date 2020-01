Scuola - Le iscrizioni alle classi prime di Eugenio Bruno, Alessandra Migliozzi e Laura Virli

(Ansa)

La decisione sulla scelta della scuola andrà comunicata tra le ore 8 del 7 gennaio e le ore 20 del 31 gennaio 2020. Esclusivamente via web nelle scuole statali, nelle paritarie che hanno scelto questa opzione e nei centri di istruzione e formazione professionale residenti nelle Regioni che hanno aderito. Mentre nella scuola dell'infanzia la domanda andrà presentata in forma cartacea. Fermo restando che stiamo parlando delle iscrizioni alla prima classe di ogni ciclo scolastico; dal secondo anno in poi questo adempimento avviene invece in automatico.

Non si tratta di un “click day”. Sebbene siano le stesse scuole a dover decidere i criteri di priorità da assegnare alle domande in caso di un numero di richieste eccedenti i posti a disposizione la circolare emessa nelle scorse settimane dal ministero dell'Istruzione dice chiaramente che l'ordine di presentazione non può costituire in nessun caso un titolo preferenziale per l'accoglimento della richiesta. Così come non può essere preso in considerazione lo svolgimento di eventuali prove di ammissione.