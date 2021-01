Scuola, il 1° febbraio può essere il giorno del rientro in classe degli studenti delle superiori di tutta Italia L’isola è allo stato attuale in zona rossa, ma il nuovo monitoraggio potrebbe declassarla, con conseguente addio alla didattica a distanza di An.C.

Lunedì 1 febbraio potrebbe essere il giorno che registrerà il ritorno in classe di tutti gli studenti delle scuole superiori. Molto dipenderà dal report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, atteso per le prossime ore. Alle sette regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna) che hanno già disposto il rientro dei ragazzi in presenza al 50%, alternandosi in classe, potrebbe aggiungersi la Sicilia. L’isola è allo stato attuale in zona rossa, ma il nuovo monitoraggio potrebbe declassarla ad arancione, con conseguente addio alla didattica a distanza.

Nel caso in cui dunque scattasse il semaforo verde al rientro anche per gli studenti siciliani, dunque, con la ripresa delle lezioni in presenza, lunedì, per tutti i 2,5 milioni di studenti delle scuole superiori italiane si completerebbe il quadro del rientro degli 8,3 milioni di studenti della penisola: alcuni, i più piccoli, in alcune regioni, non hanno mai smesso di frequentare la scuola, ma altri, i più grandi - e non solo loro, in alcune regioni come la Campania - sono rimasti a casa per molte settimane, fin dai primi di novembre, e calcolando che l'anno scolastico passato si è concluso con la didattica a distanza, in alcune zone d'Italia i ragazzi sono stati senza scuola in presenza quasi un anno.

Studenti in piazza a Torino e Roma

Intanto però non si placano le proteste degli studenti. Circa duecento hanno manifestato questa mattina per le strade di Torino per chiedere il rientro in classe. I giovani si sono ritrovati in piazza Solverino. Il corteo si è mosso verso la sede del Miur di corso Vittorio Emanuele, dove i manifestanti hanno appiccicato un manifesto con le foto del premier Conte e della ministra Azzolina su cui è stato disegnato il simbolo della pandemia. «Anche in Piemonte le scuole superiori hanno riaperto ma in condizioni drammatiche per la sicurezza di studenti e lavoratori, con le classi pollaio, i trasporti sovraffollati e con l'assenza di un adeguato tracciamento dei contagi», hanno messo in evidenza i manifestanti. Gli studenti piemontesi chiedono classi da 15 studenti, assumere insegnanti a tempo indeterminato, aumentare gli spazi scolastici, garantire un numero maggiore di mezzi pubblici e un efficace tracciamento dei contagi con accesso diretto e gratuito ai tamponi per studenti e lavoratori della scuola. Proteste anche a Roma: un centinaio di giovani studenti si sono ritrovati davanti alla sede del ministero per chiedere il rientro in scuole sicure. Iniziative e manifestazioni sono previste in una ventina di piazze italiane.