Scuola, il 10,3% degli studenti non ha la cittadinanza italiana: sono oltre 876mila

Le studentesse e gli studenti con cittadinanza non italiana costituiscono il 10,3% della popolazione scolastica registrata nell’anno scolastico 2019/2020. In particolare, sono stati oltre 876mila (876.801) su un totale di 8.484.000 ragazze e ragazzi che, secondo le indicazioni fornite dal ministero dell’Istruzione, lo scorso anno hanno frequentato le scuole italiane. Nella scuola dell'Infanzia e Primaria, l'incidenza dei bambini con cittadinanza non italiana sfiora il 12 per cento. La scuola Primaria rimane il settore che assorbe il maggior numero di studenti con cittadinanza non italiana: nell'A.S. 2019/2020 ha registrato un aumento di 4.530 studenti (+1,4%). Più di un quarto degli studenti con cittadinanza non italiana studia nelle scuole della Lombardia (nella regione sono 224.089). In Emilia-Romagna, gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano in rapporto alla popolazione scolastica regionale il 17,1%, valore più elevato a livello nazionale.

Inoltre il report mette in evidenza la «brusca interruzione della frequenza scolastica che avviene a 17 e 18 anni e che di conseguenza impedisce a un terzo degli studenti con cittadinanza non italiana di realizzare una formazione più completa per l'inserimento nel mondo del lavoro. Le differenze di genere evidenziano che l'interruzione scolastica investe in misura più preoccupante i ragazzi rispetto alle ragazze».

Rispetto all’anno precedente crescono del 2,2%

La popolazione scolastica nel 2019/2020 è scesa nel complesso di quasi 96 mila unità (-1,1% rispetto all'anno precedente). Gli studenti italiani, in particolare, hanno registrato una flessione di circa 115 mila unità (-1,5%), a fronte, invece, di un incremento di 19 mila studenti con cittadinanza non italiana (+2,2%), per cui l'incidenza di questi ultimi sul totale della popolazione è passata dal 10,0% a 10,3%.

Prevalgono le seconde generazioni

Tra il 2010/2011 e il 2019/2020, gli studenti con cittadinanza non italiana sono aumentati del 23,4% (+166 mila unità). Prevalgono le seconde generazioni: il 65,4% delle studentesse e degli studenti di origine non italiana è nato nel nostro Paese.

La presenza nelle Regioni

Il 65,3% delle studentesse e degli studenti con cittadinanza non italiana è concentrato nelle Regioni del Nord; il 22,2% è nel Centro; il 12,5% nel Sud. La Lombardia si conferma la Regione con il maggior numero di studenti di cittadinanza non italiana (224.089), oltre un quarto del totale presente in Italia (25,6%).