Scuola, il 29 luglio piano per il rientro in presenza. I presidi: obbligo vaccini per personale e studenti

3' di lettura

Tutto quello che si dovrà fare per assicurare l’obiettivo di tutti in presenza all’inizio della scuola sarà fatto: è l’impegno scandito da Mario Draghi nella conferenza stampa del 22 luglio e ribadito dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante l’incontro con i sindacati il 27 luglio. Per questo il Governo è al lavoro per studiare le soluzioni che consentano di evitare a settembre un ritorno alla didattica a distanza. Il piano scuola sarà presentato il 29 luglio alla Conferenza Stato-Regioni. Tra le ipotesi l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Nella maggioranza le posizioni sul tema divergono.

Bianchi: al lavoro su rientro in presenza e sicurezza



«Qui al ministero stiamo lavorando per preparare il rientro in presenza e in sicurezza a settembre. È un lavoro articolato. Vede il governo impegnato insieme con i territori, con le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali, con le singole scuole, con le famiglie» ha affermato il ministro dell’Istruzione, in un video pubblicato sui social nel quale rilancia l’hashtag #IoMivaccino. Nell’incontro con i sindacati, dedicato al tema della ripartenza a settembre, il ministro ha ricordato che «il Governo si è predisposto per tempo alla ripresa, stanziando in totale per la sicurezza più di 1,6 miliardi negli ultimi mesi. Ora siamo pronti per il Piano scuola che condivideremo con Regioni e autonomie locali in Conferenza unificata».

Loading...





I presidi: obbligo vaccinale per gli studenti

Tra le misure previste dal Governo dovrebbe esserci l’obbligo vaccinale per il personale scolastico o in alternativa l’obbligo del Green pass per la scuola. I presidi chiedono che la vaccinazione obbligatoria venga applicata anche agli studenti vaccinabili (quindi nella fascia 12-18 anni). «Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono essenzialmente dall’esito della campagna vaccinale per personale della scuola e studenti. L’alternativa a questo, deve essere chiaro a tutti, è la didattica a distanza», ha sottolineato Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, all’incontro con il ministro dell’Istruzione. «Il parere del Cts del 12 luglio non è sufficientemente preciso e deve essere tradotto in concrete indicazioni per le scuole».

Vaccinazioni per categoria, il confronto per regione Loading...

Salvini: green pass a scuola? Non scherziamo

«Il green pass per accedere agli istituti scolastici? Non scherziamo, piuttosto dobbiamo continuare a vaccinare gli anziani e le persone fragili», ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini. «Il vaccino salva la vita e questo è fuori discussione, ma dico no nell’obbligare i bimbi di 12-13 anni alla vaccinazione», ha sottolineato il leader del Carroccio.