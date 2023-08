Scuola, 6 insufficienze: il Tar annulla la bocciatura. Ecco perché

Le reazioni

Per il ministro dell’Istruzione Valditara, è necessario evitare invasioni di campo. Il ministro ha spiegato di avere «costituito un gruppo di lavoro composto da esperti nel diritto scolastico e nella giurisprudenza amministrativa per definire norme più stringenti affinché, nel rispetto dei diritti di ogni cittadino e fatte salve le verifiche sulla regolarità delle procedure, non vengano messe in discussione valutazioni puramente tecniche che presuppongono specifiche competenze interne all’ordinamento scolastico», ma occorre «anche allargare il discorso verso una responsabilizzazione dei genitori all’interno dell’alleanza educativa che non deve contrapporre famiglie e scuola nell’interesse innanzitutto dei giovani».

Decisamente più tranchant il commento del leader della lega Matteo Salvini che parla di una scelta sbagliata «diseducativa, irrispettosa del lavoro degli insegnanti che per un anno hanno seguito la ragazza. La promozione è un diritto'??? Da papà, non penso che così facendo i genitori abbiano aiutato la loro figlia a crescere. Vorrei conoscere questi giudici».

Il precedente del Consiglio di Stato

Il Tar si è mosso in realtà in linea con una sentenza del Consiglio di Stato del 2020 la n. 4107. IN quell’occasione il Cds aveva stabilito che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati, senza successo, tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come previsto dall’articolo 6 del Dlgs. n. 62/2017 «e solo se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero, in un più ampio periodo scolastico, risulti irrimediabilmente sfavorevole».

