Scuola, 60% di studenti vaccinati per riaprire a settembre? Servono 30mila vaccini in più al giorno

Avere il 60% dei giovani tra i 12 e 19 anni vaccinati entro i primi dieci giorni di settembre. È l’obiettivo del generale Figliuolo in vista del nuovo anno scolastico per far ripartire la scuola in sicurezza. Per tagliare il traguardo servirà però una forte accelerazione nel ritmo di somministrazioni: almeno 30mila dosi in più rispetto alla media attuale di inoculazioni tra i giovanissimi.

La situazione: solo il 13,4 vaccinato

Al momento solo il 13,4% delle ragazze e dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha completato il ciclo vaccinale. In numeri assoluti si tratta di 610mila persone su una platea di 4,55 milioni da vaccinare. Il 16,9% è in attesa della seconda dose. Restano 3,17 milioni (il 69,7%) che non hanno ancora ricevuto nessuna dose.

Obiettivo: 60% in 46 giorni

Secondo i piani del commissario straordinario si tratta di portare entro il 10 settembre (quindi in 46 giorni) quel 13,4% fino al 60%. Quale ritmo garantirebbe il risultato? Come detto, la platea da vaccinare nella fascia 12-19 anni è composta da 4,55 milioni di persone: il 60% corrisponde a 2,73 milioni. A questo numero vanno sottratti i 610mila già immunizzati. Si scende così a 2,12 milioni: senza tenere conto della piccola quota di vaccini monodose, si tratta di somministrare due iniezioni per ciascuno di queste persone, per un totale 4,24. Di questi 770mila hanno già ricevuto la prima dose.

La differenza di 30mila dosi

Quindi le inoculazioni da garantire sono 3,47 milioni. Al 10 settembre mancano 46 giorni: per centrare l’obiettivo servono perciò circa 75mila iniezioni al giorno. L’ultima media mobile a sette giorni è di 43mila: un numero in forte aumento ma comunque non ancora sufficiente per centrare l’obiettivo indicato da Figliuolo. C’è una distanza di 30mila dosi da colmare.