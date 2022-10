Scuola, in arrivo un premio ai prof che restano lontani da casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maggiore attenzione alla continuità didattica e a chi insegna in territori più disagiati: uno degli ultimi atti del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è la firma del decreto con i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente.

A disposizione 30 milioni l’anno

Il fondo sulla valorizzazione del personale docente prevede 30 milioni all’anno. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del Pnrr, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, di recente approvata dal Parlamento, che è intervenuta anche sui criteri per la valorizzazione degli insegnanti.

Priorità a continuità didattica e insegnamento in territori disagiati

Con il provvedimento firmato da Bianchi, viene dato peso nella valorizzazione degli insegnanti alla continuità didattica e ai territori disagiati. Si terrà conto del numero di anni di permanenza nella medesima scuola che stia in una provincia diversa da quella della propria abitazione. E si terrà conto anche della sede di lavoro, ovvero si valorizzerà il personale che insegna da più anni in istituti di territori che presentano condizioni socio-economiche più disagiate, maggiore dispersione o a rischio di spopolamento. La presenza di entrambe le condizioni comporterà una valorizzazione economica maggiore.

I requisiti

La gran parte delle risorse saranno destinate ai docenti che non hanno ottenuto mobilità, assegnazione provvisoria o utilizzazione nonché incarichi di insegnamento a tempo determinato. Ai fini della validità dell’anno scolastico per il riconoscimento della continuità, il servizio deve essere stato effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Provvedimento trasmesso agli organi di controllo

Il ministero fa sapere che il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo e sarà reso disponibile sul sito del ministero appena registrato. Sullo schema di decreto ad agosto era arrivata la bocciatura del Consiglio superiore pubblica istruzione (CSPI): pur condividendo la volontà del legislatore di riconoscere adeguato valore alla continuità didattica, educativa e progettuale a garanzia dello sviluppo personale di ciascun allievo, («la continuità didattica è uno dei presupposti per una efficace attuazione del diritto allo studio degli alunni e, in particolare, di quelli con disabilità», si legge) giudicò il testo «poco efficace e foriero di contraddizioni e problematiche per il personale e per la scuola col rischio di introdurre misure inefficaci rispetto ad un obiettivo di gran rilievo come quello di garantire e valorizzare la continuità dell’insegnamento».