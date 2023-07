Scuola, aumenta con Erasmus+ la mobilità per alunni e docenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2023 segna in Italia una forte crescita nel volume delle attività del Programma Erasmus+ rivolte al mondo della scuola, con incrementi significativi nelle opportunità di studio in Europa rivolte agli alunni e di attività di formazione per docenti e personale scolastico. È quanto emerge dagli esiti nazionali delle selezioni gestite dall'Agenzia Erasmus+ Indire e relative alle richieste di finanziamento ricevute dagli Istituti scolastici e Consorzi che hanno ottenuto l'Accreditamento Erasmus+ 2021-2027.

«Rispetto al 2022 – dichiara il direttore generale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli - in cui le richieste di finanziamento approvate erano state 491, i numeri sono raddoppiati. Ciò mette in luce il crescente interesse delle scuole per la mobilità ai fini di apprendimento e la capacità progettuale di tanti Istituti che si mettono in gioco con una strategia a lungo termine, il Piano Erasmus, che grazie all'Accreditamento permetterà alle scuole italiane di usufruire di queste importanti opportunità fino al 2027».

L’Accreditamento

L'Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con l'Azione chiave 1, nell'ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Una volta ottenuto l'Accreditamento come singolo istituto o come coordinatore di consorzio, è sufficiente presentare annualmente una richiesta di budget alla Agenzia nazionale Erasmus+ Indire. Complessivamente, in Italia risultano accreditati per il settore scuola 989 istituti, di cui 59 come coordinatori di consorzi. La Sicilia si attesta al primo posto con 121 istituti, di cui 4 come coordinatori di consorzio. Seguono la Campania con 112 (di cui 2 consorzi), la Lombardia con 92 (10 consorzi) e la Puglia con 81 istituti (3 consorzi). La prossima scadenza utile a richiedere l'Accreditamento Erasmus+ sarà il 19 ottobre 2023.

Esiti della selezione 2023

Alla scadenza del 23 febbraio 2023, Erasmus+ Indire ha ricevuto 932 richieste da Istituti accreditati, di cui 57 come Consorzi (questo numero somma gli Istituti e i Consorzi accreditati negli anni 2020, 2021 e 2022). Risultano approvate 921 Richieste di finanziamento (di cui 865 di singoli istituti e 56 ricevute da Consorzi di scuole coordinati dagli USR o da Istituti capofila). Il budget distribuito ai 921 progetti finanziati supera i 30,5 milioni di Euro e sosterrà 11.888 (9.000 nel 2022) docenti e personale della scuola di fare esperienze di formazione in corsi strutturati (7.223), job shadowing (4.528) o insegnamento in altri Paesi aderenti al Programma (137). Inoltre, sono in partenza 26.087 alunni (il doppio rispetto al 2022), che vivranno esperienze di mobilità di breve periodo Erasmus+, sia individuali (2.567) che di gruppo (21.811) in scuole europee. Inoltre, 1.709 alunni hanno scelto invece di trascorre periodi di studio in una scuola partner della durata fino a un anno. Infine, saranno 390 gli esperti e gli insegnanti europei ospitati nelle scuole italiane.

