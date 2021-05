Scuola, Bianchi: «Al lavoro con Draghi sulla stabilizzazione dei precari. Tra 10 anni 1,4 milioni di studenti in meno»

4' di lettura

Investire nell’istruzione, recuperare le disuguaglianze, dare a tutti gli studenti pari opportunità, fare in modo che la scuola sia il motore del Paese. «Ci siamo presi l’impegno di darci un tempo per recuperare il principale vulnus del nostro sistema: non dare uguali opportunità ai nostri ragazzi. Il recupero delle diseguaglianze, dispersione, della povertà educativa segnano in modo negativo il nostro cammino del crescere. Il recupero di questi punti ci può portare a superare la lunga stagnazione in cui è il nostro Paese da troppo tempo». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi nel corso di una audizione dinanzi alle Commissioni congiunte Istruzione del Senato e Cultura della Camera sulle linee programmatiche del dicastero di viale Trastevere.

La scuola sia motore del paese

«Investire in istruzione vuole dire aumentare il numero di coloro che sono in grado di partecipare alla crescita del Paese. Abbiamo bisogno di aumentare il livello di produttività e aumentare il numero di coloro che dispongono delle competenze necessarie per concorrere allo sviluppo del Paese. In questo momento non basta l'apprendimento continuo e diffuso ma occorre dare una 'accelerata'. La scuola motore del Paese non è solo una dichiarazione ovvia ma un piano di intervento che si muove sulla linea delle persone e un asse dell'organizzazione, col superamento della 'gabbia del Novecento'».

Ragioniamo sulla stabilizzazione dei precari

Sul precariato nella scuola «vedo che all'interno della stessa maggioranza vi sono posizioni differenti, sono quasi lampadine di queste diversità ma dobbiamo affrontarle. Se lo facciamo come bivio questo metterà' in difficoltà tutto: ci stiamo lavorando insieme al premier». Il ministro Bianchi nel corso dell’audizione ha spiegato che «abbiamo il tema del transitorio: come recuperare coloro che hanno accumulato esperienza e che hanno bisogno di stabilità. Su quasi 500mila posti comuni, abbiamo oltre 200mila docenti a tempo determinato con situazioni diverse: la cosa sbagliata è trattarli tutti allo stesso modo, sono persone con esperienze, titoli e esperienze diverse. Stiamo ragionando con presidenza del Consiglio e Mef per capire come riconoscere titoli e merito diversi e permettere di far confluire queste persone all’interno di una visione stabile per far partire la macchina di una assunzione regolare e continua».

Tra 10 anni 1,4 mln studenti in meno

«Il Mef ci ha riconosciuto gli organici del passato e ha dato qualcosa in più. Nei prossimi 10 anni avremo 1 milione e 400mila ragazzi in meno, avremmo quindi dovuto avere tanti insegnanti in meno. Abbiamo bisogno di prof - ha spiegato il ministro - per avere classi più piccole e aumentare il tempo scuola. Dobbiamo uscire dalla meccanica lineare tot docenti-tot studenti. Abbiamo bisogno anche di più dirigenti. I dirigenti hanno una funzione fondamentale, non abbiamo dato il giusto peso alla gravosità degli impegni che hanno avuto, va e andrà riconosciuto di più nel confronto contrattuale».

Dad necessaria, sforzo titanico degli insegnanti

«Quando l'anno scorso i nostri insegnanti si sono trovati con la necessità di usare strumenti a distanza per l'insegnamento, noi avevamo misurato l'evidenza che nessuno di loro era stato preparato per quello. Hanno fatto uno sforzo titanico, che ha avuto risultati diversi nel Paese. Ma l'uso che gli insegnanti fanno oggi di questi strumenti si è molto evoluto e dobbiamo diffonderlo nel Paese», ha affermato il ministro Bianchi. «Non è stato un periodo morto, ma un lungo inverno dove le persone hanno affrontato, spesso da autodidatta, delle tecnologie per cui non erano state preparate. - ha sottolineato Bianchi - Il punto non è predisporre una formazione sistematica, ma avere un programma di formazione sistematica. Ci siamo impegnati a fare la formazione digitale di tutto il nostro personale».