Scuola, cambia la formazione tecnica e professionale: oltre 100 istituti in campo per il diploma al quarto anno

I numeri precisi si avranno solo nelle prossime ore, ma sono oltre cento le scuole che hanno chiesto di attivare da settembre i percorsi di riforma dell’istruzione tecnica e professionale con diploma al quarto anno.

«Un riscontro eccezionale» commenta il ministro dell’istruzione e del merito, in visita all’Istituto Galdus di Milano, che ha deciso di cogliere questa opportunià.

Secondo Giuseppe Valditara c’è stata una risposta eccezionale, in Lombardia, ma anche nel Lazio e al Sud: in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. «C’è voglia di crescita - ha aggiunto - di riscatto, di un collegamento sempre più stretto tra mondo del lavoro e mondo della scuola. La cosa che mi è piaciuta molto è che sono state tante le filiere, e filiere anche molto ricche, quindi con molte imprese coinvolte. In alcune realtà è stato fatto un progetto davvero straordinario. Sono stati smentiti coloro che pensavano che la riforma in via sperimentale fosse un fallimento».

Il ministro ha spiegato che «tutte le associazioni di categoria non solo hanno condiviso pienamente questa riforma, ma ci hanno chiesto di partire rapidamente perché il mondo della produzione ha un drammatico bisogno di competenze». Il ministro ha ricordato i dati Unioncamere, secondo cui il 48 per cento delle qualifiche richieste dal mondo produttivo non viene offerto dal nostro sistema scolastico, con una perdita di Pil imponente. «E con una perdita per le possibilità occupazionali dei nostri giovani drammatica».

Quindi dall’anno scolastico 2024-2025 partirà la sperimentazione - ha assicurato Valditara, ricordando che il 18 gennaio si apriranno le iscrizioni al primo anno di ogni grado di istruzione.

E perchè le famiglie e gli studenti dovrebbero scegliere questi nuovi percorsi? «Perché sono percorsi quadriennali che consentono al giovane di entrare prima nel percorso Its, nel percorso universitario o direttamente nel mondo del lavoro e risparmiare un anno. Ma anche perché sono percorsi che garantiscono una preparazione maggiore, perché si punta sulla qualità e non sulla quantità. Grazie ad un rafforzamento di italiano, matematica e inglese, dell’alternanza scuola-lavoro. Grazie a modalità didattiche innovative e a una fortissima internazionalizzazione, con stage all’estero, cambi di docenti».