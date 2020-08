Scuola, a casa chi ha sintomi. La Asl deciderà la quarantena

Lo studente positivo rientra a scuola solo quando c’è la guarigione clinica, vale a dire la totale assenza di sintomi. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.

«La necessità di riprendere le attività scolastiche è indicata da tutte le agenzie internazionali, tra le quali l’Oms, come una priorità ed è tale anche per il nostro Paese - ha spiegato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro –. Pertanto, in una prospettiva di possibile circolazione del virus a settembre e nei prossimi mesi, è stato necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso, per affrontare le riaperture con la massima sicurezza».

La mascherina resta obbligatoria dai sei anni in su, se non c’è il distanziamento; nella scuola dell’infanzia, quindi, le misure di prevenzione (mantenimento di almeno un metro e l’uso di mascherine) non sono applicabili. Per questo motivo, per la fascia 0-6 anni si finisce per raccomandare solo una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).

Particolare attenzione è rivolta agli alunni con fragilità, che non possono indossare la mascherina o che hanno una situazione che li pone a maggior rischio. Per loro, sarà necessario adottare misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

Le 25 pagine di documento tecnico si concludono evidenziando due nodi, delicati. Il primo, i docenti in quarantena. In questi casi, è scritto, «bisognerà individuare un meccanismo affinché possano continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena». Il secondo, è il rientro a scuola dopo sospetto o conferma di Covid-19. Che anche qui, andrà regolamentato, coinvolgendo medici di famiglia e pediatri.