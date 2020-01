«Scuola in chiaro», la vetrina degli istituti

“Scuola in chiaro” è il portale del Miur con la carta d'identità di tutte le scuole italiane. Una “vetrina” che consente di sapere, istituto per istituto, quanti sono i docenti e quanti di loro sono di ruolo o precari, quanti sono i computer, le lavagne interattive, le smart tv o le stampanti 3D a disposizione degli studenti, quanti sono i laboratori e le palestre. Fra i dati anche il numero di alunni per classe e il tasso di ripetenze e abbandoni, gli esiti di scrutini ed esami di Stato. Poi la condizione edilizia delle strutture e il Piano dell'offerta formativa. Le informazioni disponibili su “Scuola in chiaro” sono state inserite dal Miur anche in una app web che consente di generare, scuola per scuola, un Qr code, con i dati a portata di smartphone.