Scuola, come cambia il sostegno: interventi “su misura” per ogni alunno

(BSIP / AGF)

Sono quasi 260mila gli alunni diversamente abili che frequentano la scuola italiana. Per loro lavorano circa 151mila docenti. Sono le cifre del fenomeno inclusione a scuola. Il Dlgs 96/2019 rappresenta l'ultimo intervento normativo, in ordine di tempo, sulla materia. Il testo – approvato in via definitiva la scorsa estate – sancisce più attenzione agli studenti con disabilità, nuove regole per la composizione delle commissioni che rilasceranno le certificazioni mediche e il coinvolgimento dell'intera comunità scolastica nel processo di inclusione. Inoltre il Dlgs prevede una partecipazione maggiore delle famiglie nei momenti-chiave delle decisioni che saranno prese attorno all'alunno, dall'assegnazione delle diverse misure di sostegno, all'abbattimento delle barriere architettoniche.