Scuola, Confindustria Vicenza scommette sulle lezioni «immersive»

Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, trasmettere le nuove competenze più richieste e far conoscere la realtà delle imprese. Nasce con questi obiettivi la partnership tra Confindustria Vicenza, una delle prime associazioni territoriali a livello nazionale del sistema confindustriale con circa 1.600 imprese associate che insieme occupano oltre 89mila addetti, e Aura Immersive, spin off dell’acceleratore tecnologico Aura Group, realtà leader nell’accompagnare le medie e grandi aziende, italiane ed internazionali, nei percorsi di innovazione digitale.

Il canale di Confindustria Vicenza prevede sessanta lezioni trasversali, adatte a qualsiasi tipologia di scuola superiore di secondo grado, che affrontano temi quali le basi del marketing digitale, la robotica, la cybersicurezza, l’utilizzo dell'intelligenza artificiale e la sostenibilità aziendale. Alcuni tra i più autorevoli esperti dei vari settori tratteranno con innovative modalità di presentazione in realtà virtuale ed immersiva contenuti che proietteranno gli studenti verso il mondo del lavoro. «Gli esperti in digitalizzazione, cybersecurity e sostenibilità - dichiara la presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia - sono figure che rappresentano non solo il futuro, ma già il presente delle imprese, in Italia e nel mondo. Fare formazione, in maniera innovativa e coinvolgente, grazie al contributo di professionisti che lavorano tutti i giorni in questi campi, significa offrire agli studenti, in sinergia con i docenti, un valore formativo davvero grande».

La partnership con Confindustria Vicenza, secondo il chief innovation officer di Aura Group, Denis Tredese, «rappresenta un tassello importante per la crescita della piattaforma Aura Immersive. Con Aura Immersive vogliamo digitalizzare i saperi e renderli fruibili agli studenti delle scuole in modo accattivante e semplice e offrire alle scuole una visione integrata che ingloba in sé hardware, software e contenuti, è di facile gestione e fruibilità a tutti i livelli». Il progetto è realizzato in collaborazione con Pico, realtà leader a livello mondiale nella ricerca e nell'innovazione nel mondo immersivo e nella produzione di visori e Custom, azienda italiana leader a livello internazionale nell’automazione nell’ambito del retail che integra know-how differenti e competenze progettuali basate su soluzioni hardware, software e service di pre e post vendita. Custom metterà a disposizione del progetto un articolato ventaglio di soluzioni come Kioski self-service per l’automazione dei servizi al pubblico in ambito Retail, totem interattivi, software dedicati e lockers.

Oltre alle 60 lezioni realizzate da Confindustria Vicenza, la piattaforma Aura Immersive conterrà anche il canale tematico EduVerso4School con l’obiettivo di combattere nelle scuole il bullismo, sensibilizzare sulla sicurezza stradale, favorire la pratica sportiva, stimolare corretti stili di vita e comportamenti responsabili contro le dipendenze e il disagio giovanile, come le disfunzioni alimentari e grazie alla nuova tecnologia della realtà immersiva. Si tratta del primo canale tematico gratuito per le scuole sui temi del sociale promosso da Aura Immersive e Moige.