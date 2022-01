Più contagi e meno vaccinazioni tra i bambini, ma non slitta il rientro a scuola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessuno slittamento, gli studenti italiani torneranno a scuola il 10 gennaio, come previsto. La quarta ondata della pandemia non accenna a placarsi, ma il governo mantiene la linea e conferma il calendario scolastico. Le Regioni, che proprio di questo parleranno il 4 gennaio durante la Conferenza, spingono però per aumentare la soglia di positivi superata la quale le classi finiscono in Dad.

Contagi e ricoveri in aumento tra gli under 19

A preoccupare, al momento, sono i dati che riguardano i casi di positività tra i ragazzi. Circa 1 contagio su 4, rivela infatti la Società Italiana di Pediatria, riguarda nell’ultima settimana gli under 20. In un mese i ricoverati tra gli under 19 sono aumentati di quasi 800 (791 per la precisione), passando da 8.632 a 9.423.

Il trend delle vaccinazioni tra i ragazzi

Dati che fanno il paio con l’andamento della campagna vaccinale , che stenta in particolare nella fascia 5-11 anni (partita per ultima il 16 dicembre), dove si raggiunge appena il 10% di immunizzati con prima dose, contro il 74% di vaccinati con ciclo completo tra i 12enni e i 19enni.

In base ai dati di Lab24 aggiornati al 4 gennaio i vaccinati con prima dose nella fascia 5-11 anni sono ancora il 10% della platea. In testa Puglia (16,7%), Lombardia (14,1%) e Veneto (13,3%). In fondo Marche (4,8%) provincia autonoma di Bolzano (5,5%) e Sicilia (5,6%). I vaccinati con ciclo completo nella fascia 12-19 anni sono invece il 73,8% (il 7,1% è in attesa della seconda dose). In cima alle adesioni Sardegna (80,1%), Molise (79,4%), Puglia (79%) e Lombardia (78,5%). Ultimi provincia autonoma di Bolzano (62,5%) e Sicilia (66,3%)

Le preoccupazioni delle Regioni

Preoccupati soprattutto per il basso tasso di vaccinazione tra i più piccoli, presidenti di Regione e sindaci hanno espresso preoccupazione in vista della riapertura delle scuole. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha addirittura proposto di rimandare di 20-30 giorni la ripresa delle lezioni in presenza per «raffreddare il contagio».

Un’idea che ha trovato d’accordo anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, seppur con qualche riserva. A chiudere definitivamente le porte alla proposta è però palazzo Chigi, la cui linea - ribadita più volte nei giorni scorsi dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi - è quella di tenere aperte le scuole e relegare la didattica a distanza solo alle strette necessità.

Ipotesi Dad per tutti con 3-4 contagi in classe

Proprio per questo, a 7 giorni dal rientro in classe, le Regioni provano a mitigare preoccupazioni e necessità lanciando la proposta di eliminare la distinzione - definita “discriminatoria” da più parti, prèsidi compresi - tra vaccinati e non in caso di quarantena. L’idea è quella di rivedere la definizione di un numero minimo di contagi in classe, che permetta indistintamente a tutti gli alunni di andare in Dad. Al momento, su quest’ultimo aspetto l’ipotesi è di valutare 3 o 4 contagi e, sotto questa cifra, prevedere l’autosorveglianza per tutti.