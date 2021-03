Scuola, contro la Dad lo “sciopero sociale” di insegnanti e genitori

L’insegnante si chiama Gloria Ghetti, fa parte del comitato nazionale di Priorità alla scuola e non ha dubbi: «Siamo convinti che non si possa neanche lontanamente pensare di salvare un Paese se non si mette al centro la scuola. Tutto gira intorno alla scuola: dal lavoro alla società, alla stessa economia».

Le risorse del Recovery per rilanciare la scuola

Altro legame con Greta Thunberg: il 19 marzo il Pas parteciperà allo Sciopero globale per il clima. Ma il momento clou nel bel mezzo di questa terza ondata di covid per il movimento che si oppone alla chiusura delle scuole è in programma una settimana più tardi, il 26 marzo. È in quella occasione che verrà ribadito il manifesto-appello rivolto al governo: dirottare una fetta delle risorse del Recovery Plan sulla scuola pubblica. «Per mettere in pratica quello che serve davvero – eliminare le classi pollaio, regolarizzare l’esercito di precari, aumentare il numero dei docenti, adeguare e ampliare le strutture scolastiche – servono molti soldi» ammette Gloria Ghetti, che sottolinea però come la dote messa a disposizione dall’Unione europea può rappresentare un’occasione unica, «a patto che sia impiegata nella scuola pubblica».

Ipoteca sul futuro

In caso contrario, secondo la rappresentante del comitato nazionale di Priorità alla scuola, il rischio è che le disparità tra territori e istituti non solo non vengano superate ma si ampliino in modo esponenziale «Sarebbe una scelta di cui pagheremmo le conseguenze in futuro».

Già così, il 2020 e il 2021 presenteranno un conto salato: l’Italia è il Paese europeo in cui si sono perse più giornate di lezione. Inoltre, seguire i corsi e studiare prevalentemente a distanza, attraverso un computer, non sarà mai come relazionarsi di persona con insegnanti e compagni. In più, cresce il rischio di abbandono. «La generazione di studenti segnata dalla pandemia avrà inevitabili lacune – sottolinea Gloria Ghetti – e non lo diciamo noi, ma numerosi studi. Non parliamo solo di carenze formative, ma anche se non soprattutto degli effetti psicologici e dell’impatto sulla costruzione della personalità dei ragazzi».

Scuola, Draghi: diseguaglianze con Dad, alle superiori solo 61%

La scuola non è stata protetta

Il movimento nato a Firenze un anno fa contesta la strategia e la filosofia che hanno portato alla ripetuta chiusura delle scuole. «Non è servita a bloccare il contagio lo scorso anno e non servirà neppure ora a bloccare le varianti» dice Ghetti, per la quale non è stato fatto nulla o quasi di quanto sarebbe stato necessario per proteggere la scuola, i ragazzi, i genitori, gli insegnanti: «Bisognava partire subito e in modo capillare con i tracciamenti a campione, così come si sarebbe dovuto iniziare subito con le vaccinazioni nel mondo della scuola, che invece sono iniziate solo di recente e procedono con grandi disparità. Per non parlare dell’argomento trasporti».