Scuola, dal Trentino alla Calabria: regioni in ordine sparso sulle chiusure Nella gialla Calabria tutte le scuole chiuse malgrado un'incidenza dei contagi bassa. Nell’arancione Trentino scuole aperte malgrado un’incidenza alta. In Abruzzo scuole dell'infanzia aperte anche nelle zone rosse locali istituite dalla Regione nonostante il Dpcm ne imponga la chiusura di Andrea Gagliardi

Italia piu' rossa, Dpcm chiude scuola in zone rischio

Nella gialla Calabria tutte le scuole chiuse malgrado un'incidenza dei contagi bassa. Nell’arancione Trentino scuole aperte malgrado un’incidenza alta. In Abruzzo scuole dell'infanzia aperte anche nelle zone rosse locali istituite dalla Regione nonostante il Dpcm ne imponga la chiusura

3' di lettura

L'epidemia si sta espandendo. E con lei, ad un anno esatto dalla chiusura delle scuole decisa dal governo, crescono gli istituti che chiudono i battenti. Un numero esiguo di studenti è destinato a proseguire le lezioni in presenza a partire dalla prossima settimana. Il nuovo Dpcm, il primo firmato da Mario Draghi, in vigore dal 6 marzo, contiene una stretta ulteriore rispetto al precedente. E prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle aree rosse (dad per tutti). Lasciando la possibilità ai governatori di adottare un provvedimento analogo in tutte le aree regionali o provinciali più a rischio (anche in zona gialla o arancione), dove è stata superata la soglia dei 250 nuovi contagi settimanali ogni 100 mila abitanti. La regola generale resta quella dell’apertura delle scuole di ogni ordine e grado solo nelle regioni bianche. Mentre nelle regioni gialle e arancioni è prevista la didattica in presenza per scuole d’infanzia, elementari e medie. Con didattica in presenza almeno al 50% (fino a un massimo del 75%) per gli alunni delle superiori.

Scuole tutte chiuse nella gialla Calabria

Per arginare le più contagiose varianti ed impedire loro di diffondersi le regioni stanno continuando ad andare però ognuna per conto proprio. Così succede che il presidente della gialla Calabria Nino Spirlì chiuda tutte le scuole a partire da lunedì 8 marzo per due settimane, malgrado un'incidenza dei contagi in regione a quota 62 ogni 100mila abitanti. E quello dell’arancione Trentino Maurizio Fugatti le lascia aperte con l'incidenza a 385. Mentre nell’arancione Abruzzo le scuole dell'infanzia (nonché barbieri, parrucchieri e centri estetici) continueranno ad essere aperte anche nelle zone cosiddette rosse locali istituite dalla Regione (la provincia di Pescara e quella di Chieti) nonostante il Dpcm in vigore da domani ne imponga la chiusura.

Loading...

Scuole per ora aperte nell’arancione Veneto

In Friuli Venezia Giulia (arancione da lunedì con 177 nuovi contagi ogni 100mila abitanti) il governatore Massimiliano Fedriga ha optato per la chiusura di medie e superiori. Il passaggio del Veneto in zona arancione non comporterà invece per ora la chiusure delle scuole, «ma valuteremo i parametri fino in fondo e se servirà chiudere, chiuderemo», ha annunciato oggi il presidente regionale Luca Zaia». Scuole chiuse (a parte gli asili) con tutti gli studenti in Dad in Lombardia (con media regionale di 254 nuovi casi ogni 100mila abitanti). Nell’arancione Piemonte chiusura per tutte le scuole e didattica a distanza anche per materne ed elementari, in 20 distretti su 38 dove l'incidenza dei contagi è superiore ai 250 casi per 100mila abitanti. E didattica a distanza dalla II media a Torino.

Scuole chiuse nelle aree rosse

Scuole tutte in dad nelle rosse Campania, Molise e Basilicata. Così come nelle province rosse dell’Emilia-Romagna (Bologna, Modena, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) e in quella di Reggio-Emilia (arancione scuro). Scuole in presenza nella arancione Umbria tranne le superiori, ma proseguirà fino al 21 marzo la didattica “esclusivamente” a distanza per tutte le scuole della provincia di Perugia. Nelle Marche stop alla didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università ad Ancona e Macerata (entrambe in zona rossa). Nelle altre province marchigiane - Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino - si applicherà la Dad al 100% per medie e superiori.

In Sardegna scuole superiori al 75%

La Sicilia resta in zona gialla ma, da lunedì 8 marzo a sabato 13 marzo, in attuazione del nuovo Dpcm, in 14 Comuni dove sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti le scuole rimarranno chiuse. Nonostante la Sardegna sia in zona bianca da lunedì il presidente della Regione Christian Solinas, attraverso una nuova ordinanza, mantiene misure restrittive. Non riapriranno, per il momento, palestre e piscine, mentre per le scuole superiori non ci sarà il ritorno in classe al 100%, ma soltanto dall'attuale 50 ad un massimo di 75%. Nella gialla Puglia, dopo che il Tar ha confermato la validità dell'ordinanza regionale, dovranno seguire la didattica a distanza i 320.432 studenti della scuola media e superiore, mentre per i 264.912 alunni di primaria e infanzia resta confermata la facoltà di seguire le lezioni in presenza