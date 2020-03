Scuola a distanza, un’occasione unica per una didattica inclusiva per tutti

Docenti che hanno deciso di mettersi in gioco. Dei veri maker delle idee, in grado di costruire soluzioni didattiche utilizzando tutto ciò che hanno a disposizione e in tal senso il digital offre grandi opportunità. Tutto per riuscire a fare al meglio la cosa che più di tutte gli interessa: insegnare.

Far appassionare i ragazzi al gioco dell'apprendere e garantire loro una formazione “attuale”, trasmettere i saperi e le competenze che la complessità dell'oggi richiede, e di cui la tecnologia è parte integrante.

«In ogni criticità, in ogni momento di difficoltà, per fortuna, c'è sempre qualcuno che si industria per portare il fuoco», dice Luca Raina, docente di lettere di secondaria di I grado in provincia di Varese, formatore e creatore del canale YouTube App Per Prof che da anni sperimenta e utilizza la tecnologia per «dare concretezza alla creatività propria della didattica».

Sono proprio i professori come lui, che in questi giorni di scuole chiuse si trovano in prima linea e da dietro il loro monitor supportano e formano a distanza i colleghi che devono mettere le mani, magari per la prima volta, su strumenti che mai avrebbero preso in considerazione prima o che comunque non hanno avuto modo di sperimentare.

Molte le realtà in difficoltà