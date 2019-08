Scuola, emergenza supplenze: a settembre «precario» un prof su cinque di Fr.Ba.

Scuola, a settembre boom di precari in cattedra



Saranno almeno 170 mila i supplenti nell'anno scolastico che sta per iniziare su un totale di circa 844mila, considerando anche i posti di sostegno (circa 63mila). Come dire che tra tutti coloro che saliranno in cattedra a settembre uno su 5 sarà precario.

La stima arriva dalla Cisl scuola mentre sono in pieno svolgimento le convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato.

La Cisl ha calcolato che i pensionamenti dei docenti con quota 100 sono stati circa 17mila; il totale dei posti disponibili è di 58.627 mentre la richiesta di insegnanti autorizzata dal ministro della Scuola Bussetti ammonta a 53.637 unità.

I posti che non verranno coperti con nomine in ruolo per mancanza di aspiranti in graduatoria, per la Cisl, sono 23mila.

Nell'anno scolastico che si è concluso a giugno i supplenti sono stati 150 mila circa, quindi da settembre il plotone dei precari dovrebbe aumentare di oltre il 13 per cento.

Per quanto riguarda gli Ata - il personale amministrativo, tecnico e ausiliario - la disponibilità è di 17mila posti ma il contingente delle nomine ammonta a soli 7.646 posti.