Scuola, il Governo cerca 1,4 miliardi per alzare lo stipendio dei prof

Al Miur si fanno i primi calcoli in vista della legge di bilancio 2020

Per assicurare ai circa 800mila insegnanti italiani i 100 euro e gli 11,50 di

elemento perequativo, quindi in totale 111,50 euro di incremento medio mensile, dovrebbero servire intorno ai 2,2 miliardi di euro. Di questi 800 milioni sono stati già previsti dalla manovra 2019 e sono pertanto disponibili. Andrebbero trovati i restanti 1,4 miliardi. Una cifra “impegnativa” considerando le altre poste (in primis, clausole Iva e flat tax) già in agenda. Al netto, ovviamente, di come verrà risolta la querelle con Bruxelles sui nostri conti pubblici

IL GAP ITALIANO IN BUSTA PAGA Confronto tra le retribuzioni annue lorde dei docenti. In dollari (Fonte: Ocse, Education at a glance 2018)

Per l’allineamento agli stipendi Ue servirebbe un altro miliardo



Anche se le risorse venissero recuperate il rinnovo non basterebbe tuttavia a sanare il gap con il resto d’Europa. Nello stesso accordo di aprile è stato concordato di avviare «un percorso di graduale avvicinamento alla media dei livelli salariali di altri paesi europei». Qui, per ora, non si fanno cifre. Per i sindacati servirebbe, già quest’anno, una dote iniziale di 1 miliardo. Del resto i numeri pubblicati qui accanto parlano da soli. Con l’Italia che - anche a causa di un orario di lavoro comunque ridotto rispetto a quasi tutto il vecchio continente - resta strutturalmente al di sotto della media europea oltre che di quella Ocse. Sia per le retribuzioni di partenza che per quelle di arrivo. Del resto era stata la stessa Commissione Ue a ricordarci qualche giorno fa che nel nostro Paese una vera e propria carriera degli insegnanti non esiste visto che il percorso è di fatto uguale per tutti «con promozioni esclusivamente in funzione dell’anzianità anziché del merito». Un tema che sembra tuttavia destinato a restare nell’ombra anche stavolta.