Scuola, tra governo e regioni è fumata nera sul nodo trasporti Quello della capienza dei bus è il principale ostacolo nella trattativa per la riapertura delle aule a settembre. Sul tavolo anche la questione degli organici degli insegnanti. Sulla gestione dei contagi sarà applicato il protocollo messo a punto dall’Iss di Mariolina Sesto

Concordanza di vedute sull’opportunità di usare le linee guida dell’Iss sui contagi a scuola. Ma distanze inalterate sul tema dei trasporti per gli studenti. E perplessità delle Regioni anche sul fronte degli organici. È questo l’esito del vertice tra Governo e Regioni in vista della riapertura delle scuole.

Il nodo trasporti

Resta la questione trasporti il nodo principale emerso dopo il vertice tra Governo e Regioni sulle misure in vista della riapertura delle scuole. Dopo un confronto serrato tra i governatori e l'Esecutivo, è stato concordato che le Regioni presenteranno delle proposte per far fronte al tema del trasporto pubblico, in particolare per le ore di punta che coincidono con gli orari di entrata e uscita dalle scuole. A quanto si è appreso il ministro De Micheli sarebbe disponibile ad eventuali deroghe sul tema. Più cauto, invece, il ministro Speranza, che ricorda le indicazioni del Cts, contrario ad eventuali deroghe rispetto a quanto già stabilito per la tutela della sicurezza.

La proposta di De Micheli: compagni di classe come congiunti

Definizione più ampia del concetto dei congiunti, estesa anche a compagni di classe e di lavoro, e dei tempi di permanenza a bordo per derogare al distanziamento di un metro, certificazione dei sistemi di aerazione e filtraggio dei mezzi, obbligo di mascherina chirurgica e differenziazione degli orari per diluire i flussi di passeggeri. Queste sono state le proposte relative al trasporto pubblico locale spiegate dalla Ministra Paola De Micheli alle Regioni. Proposte sulle quali però dovrà ora esprimersi il Cts.

La querelle sulle mascherine

“Nel caso si imponesse la necessità dell'utilizzo delle mascherine anche in classe per gli studenti, laddove dunque non fosse possibile il distanziamento, si potrebbe valutare l'utilizzo dei dispositivi di protezione in maniera differenziata a seconda delle situazione e dei territori, attraverso specifici parametri di riferimento che potrebbero essere variabili a seconda degli indici di contagio e di eventuai focolai”. Questa è la proposta dei governatori sull'eventuale utilizzo delle mascherine in classe. Aspetto sul quale nei prosismi giorni si pronuncerà il Comitato Tecnico Scientifico. In generale, le Regioni si dicono contrarie all'uso delle mascherine in classe laddove fosse consentito il distanziamento e che fossero utilizzate solo negli spostamenti e nei locali comuni.

Speranza: sulla gestione dei contagi vale il documento dell’Iss

Il documento dell'Iss sulla gestione di eventuali casi Covid nelle scuole è “robusto e strutturato” e vale come “protocollo condiviso da adottare in tutto il paese” anche se resta “un testo aperto che potrà essere arricchito con il passare dei giorni, un vademecum per l'apertura delle scuole che può essere sempre aggiornato con l'esperienza sul campo”. Questa è stata la linea del ministro Roberto Speranza durante la videconferenza tra governo e regioni sulla scuola.