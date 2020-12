Scuola, per i presidi difficile il rientro il 7 gennaio. Il ministero: «Didattica in presenza al 50% impegno non derogabile». De Micheli: tutto pronto per il 75% Giannelli, presidente dei capi d’istituto: «Diverse criticità soprattutto per le scuole superiori. Miozzo (Cts): «Problemi non insuperabili». Snals: «Docenti in trincea, vacciniamoli subito»

Covid, De Micheli: per avvio scuole pianificare orari delle città

Giannelli, presidente dei capi d’istituto: «Diverse criticità soprattutto per le scuole superiori. Miozzo (Cts): «Problemi non insuperabili». Snals: «Docenti in trincea, vacciniamoli subito»

Non è scontato che alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie il 7 gennaio si possa garantire nelle scuole superiori una didattica in presenza al 50%. L’allarme viene lanciato dai presidi che parlano di «diverse criticità». Ma dal ministero dell’Istruzione si ribadisce che si tratta di «disposizioni non derogabili». E la ministra dei Trasporti Paola De Micheli precisa che «tutti i modelli organizzativi» nella scuola e nel trasporto «devono essere pronti perché le scuole secondarie aprano in presenza al 75% dal 7 gennaio», obiettivo fissato con le ministre dell’Istruzione Azzolina e dell’Interno Lamorgese. Nel frattempo, ha spiegato, «il ministro Speranza ha fatto un'ordinanza di natura sanitaria, che non ha a che vedere con i modelli organizzativi, e ha deciso per ragioni sanitarie che dal 7 al 15 la presenza sarà al 50% e non ancora al 75%».

Intanto la Snals (Sindacato nazionale lavoratori scuola) chiede che «il mondo dell'istruzione» possa accede subito al vaccino: «In primavera è troppo tardi».

Per il presidente dell'Anp (Associazione nazionale presidi) Antonello Giannelli «il problema principale riguarda la mancata o insufficiente riorganizzazione dei trasporti che sta costringendo i Prefetti a chiedere alle scuole di effettuare dei turni di entrata in orari scaglionati molto impegnativi. In particolare, far uscire da scuola i ragazzi alle 15 o alle 16, soprattutto per studenti pendolari, comporterà un rientro a casa in orari che causeranno difficoltà sia alle famiglie che allo studio domestico. Anche il personale scolastico potrebbe subire le conseguenze negative di questa turnazione estrema: si pensi a docenti di istituti tecnici o professionali il cui orario di lezione potrebbe iniziare alle 8 per terminare alle 16».

Giannelli ha poi aggiunto: «Chiediamo, oltre a un più ampio coinvolgimento dei dirigenti scolastici nelle scelte dei tavoli prefettizi, una maggiore gradualità nell'incremento della percentuale di studenti in presenza: solo una settimana al 50% è un tempo troppo limitato che non consentirà alle scuole di riorganizzare, per l'ennesima volta, l’orario. Come ripetiamo da tempo, è auspicabile riportare i ragazzi in classe prima possibile, ma questo va fatto - ha concluso - creando le giuste condizioni altrimenti saranno solo le scuole, gli studenti e le famiglie a pagare le conseguenze della insufficiente riorganizzazione dei trasporti».

Ministero del’Istruzione: «Rientro al 50% non derogabile»

Con una nota agli Uffici scolastici regionali, il capo dipartimento del ministero dell'Istruzione Marco Bruschi ha inviato l’ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre scorso che rimodula la partecipazione delle didattica in presenza alle superiori al 50 sino al 15 gennaio. «Ricordo che si tratta di disposizioni non derogabili», scrive il capo dipartimento del ministero. «Il prezioso lavoro che tutti avete svolto per rispettare il 75% è, di fatto, rinviato per la sua attuazione».