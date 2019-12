Scuola, iscrizioni dal 7 gennaio: percorso guidato per le famiglie

Tempo di scelte per famiglie e studenti. L'iscrizione alle classi prime è momento delicato, spesso carico di dubbi, dalle elementari alle superiori. “Sarà una buona scuola?”, “Gli insegnanti sono bravi?” e “Il dirigente scolastico sa gestire e dialogare al tempo stesso?”: sono le domande più frequenti. E ancora: “Meglio il liceo, l'istituto tecnico o la formazione professionale?”. Ovviamente non esiste una risposta unica, valida per tutti.

Proprio per aiutare le famiglie a orientarsi, tra criteri e offerta formativa, lunedì 30 dicembre sarà in edicola la Guida Rapida “Scuola - Le iscrizioni alle classi prime” con l'Esperto risponde del Sole24Ore. Quattro pagine di vademecum pratico. A cominciare dal tempo a disposizione: la decisione andrà comunicata tra le ore 8 del 7 gennaio e le 20 del 31 gennaio 2020.

Poi, le modalità operative: la richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via web nelle scuole statali, nelle paritarie che hanno scelto questa opzione e nei centri di istruzione e formazione professionale residenti nelle Regioni che hanno aderito. Ma non sarà un “click day”. Sebbene siano le stesse scuole a dover decidere i criteri di priorità da assegnare alle domande, l'ordine di presentazione non può costituire in nessun caso un titolo preferenziale per l'accoglimento della richiesta. Così come non può essere preso in considerazione lo svolgimento di eventuali prove di ammissione.

La Guida Rapida dedica ampio spazio alla procedura che coinvolge i genitori e a quella riguardante le scuole, sul piano didattico e amministrativo. La Guida passa in rassegna tutti i punti chiave: dalla “Scuola in chiaro”, vetrina online con le “carte d'identità” di tutti gli istituti, all'articolazione oraria, fino al contributo cosiddetto volontario. Poi, viene delineato il profilo della formazione regionale e dell'adesione all'ora di religione cattolica. Ogni regola viene analizzata e descritta per aiutare a orientarsi e decidere in modo consapevole.

Infine, chi dovesse accorgersi d'aver sbagliato scelta fuori tempo massimo troverà nella Guida Rapida tutte le indicazioni da seguire per poter cambiare percorso.