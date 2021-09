Scuola: l’abbandono scende al 13%, ma l’Italia è lontana dai più alti standard europei

La situazione più complessa nell’area metropolitana di Palermo

Il report pone sotto la lente anche la situazione nelle cinque aree più popolose del Paese. Per esempio nella città metropolitana di Roma in 22 comuni su 121 la percentuale di abbandono era inferiore al 10 per cento. E nella Capitale l’abbandono si attestava al 9%: il dato più basso tra i principali capoluoghi italiani. Nella città metropolitana di Milano invece figuravano 28 comuni su 134 (il 20,9%), in cui il tasso di abbandono era superiore al 15 per cento. Mentre in 26 centri il dato era inferiore al 10 per cento. Nella città metropolitana di Torino nel 2011 si registravano 45 comuni su 315 (il 14,3%) in cui l'abbandono scolastico era superiore al 20%, ma in 71 centri il dato era pari o inferiore al 10 per cento. Nella città metropolitana di Napoli, segnala il report il fenomeno era mediamente più diffuso. Quasi la metà dei comuni (44 su 92) registrava dati superiori al 20 per cento. E a Napoli il tasso di abbandono scolastico era del 28,1%. Il più alto tra i capoluoghi esaminati. La situazione più difficile è quella della città metropolitana di Palermo, anche se ci sono realtà in cui l’abbandono scolastico è più contenuto: in 10 comuni infatti la percentuale risultava inferiore al 15 per cento.