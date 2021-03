Scuola, l’appello di una mamma: «Non lasciate mia figlia con disabilità sola davanti al pc» Lezioni in presenza garantite per gli alunni con disabilità e Bes: la legge è chiara, ma in pratica non è sempre così. Il Coronavirus ha accentuato le difficoltà per gli studenti più fragile che sono sempre di più e quelle delle scuole alle prese con la carenza di insegnanti di sostegno di Francesca Barbieri e Serena Uccello

Lezioni in presenza garantite per gli alunni con disabilità e Bes: la legge è chiara, ma in pratica non è sempre così. Il Coronavirus ha accentuato le difficoltà per gli studenti più fragile che sono sempre di più e quelle delle scuole alle prese con la carenza di insegnanti di sostegno

«Inclusione: se ne fa un gran parlare, è diventato un termine di quelli alla moda, stra-abusato e buttato qua e là per fare bella figura, ma di che stiamo parlando? E mentre noi ne parliamo la ragazza è sola davanti al computer...» . È un doloroso scoramento quello che lancia via mail Sabrina Vecchione. La sua è la storia di chi negli ultimi giorni prende atto, in fondo, di una sconfitta.



La chiusura della didattica in presenza di tutte le scuole infatti ha messo in difficoltà molte famiglie italiane, ancor di più quelle i cui figli hanno una disabilità.

270mila alunni con disabilità

In Italia ci sono circa 270mila alunni con disabilità: oltre 100mila alla scuola primaria, 70mila alle medie, quasi 80mila alle superiori e 20mila nella scuola materna. Si tratta del 3,5% del totale degli studenti italiani, con un trend in crescita. Gli studenti con bisogni educativi speciali (Bes) sono invece 60mila.

Dall’altro lato - come fotografa la Cisl scuola - ci sono pochi insegnati di sostegno: nell’anno scolastico 2020/21 su 21.453 posti di sostegno vacanti le assunzioni di ruolo sono state appena 1.657 e si registrano ben 104mila posti di sostegno che sono andati a insegnanti a tempo determinato.

Pochi insegnanti di sostegno

Da anni capita che le cattedre di sostegno vengano assegnate a profili non in linea con il ruolo da ricoprire, tanto che l’Istat ha calcolato che il 37% non ha competenze specifiche. È capitato, qualche anno fa, in un noto istituto alberghiero della Brianza, in Lombardia, dove un giovane fresco di diploma è stato assunto proprio dalla scuola che ha frequentato come docente di sostegno. E ci sono stati casi di cattedre assegnate a infermieri, ragionieri, periti agrari, con in tasca il diploma di scuola superiore. Tutte queste scelte non sono frutto della “follia” di qualche preside, ma piuttosto dalla disperazione di fronte a due fenomeni che insieme creano scompiglio: il numero crescente di ragazzi con problemi di disabilità e la carenza di insegnanti di sostegno con la specializzazione in tasca.



Per il 2020/21 - come si legge sul Sole 24 Ore dell’8 marzo - le deroghe sono state circa 80mila e il dato non è ancora definitivo.A fronte di questo quadro, la legge di bilancio 2021 prova a correre i ripari prevedendo un piano di immissione in ruolo di 25mila docenti di sostegno entro il 2024.