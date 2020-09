Scuola, l’Ismu: più della metà degli alunni italiani si iscrive a un liceo (51,8%), contro poco più di un terzo degli stranieri di seconda generazione

Le dieci storie di successo

Nel rapporto vengono raccontate 10 storie di successo: dai 18 ai 28 anni, provengono da Albania, Egitto, Somalia e Gambia. Sono stati accolti in comunità socioeducative di Milano (e non in affido familiare) e vantano percorsi di integrazione di successo (inteso come buon livello di integrazione raggiunto nella fase di transizione). Tutti e 10 hanno frequentato un corso di alfabetizzazione in italiano L2, sette di loro hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado, due stanno frequentando la scuola secondaria di secondo grado e due hanno concluso un corso di formazione professionale. Si tratta di piccoli e importanti successi, se si considera che questi ragazzi sono partiti dal paese di origine con l'idea di trovare un lavoro e non di continuare a studiare. Grazie anche ai consigli di persone adulte di riferimento che li hanno saputi indirizzare e guidare nella traiettoria educativa, hanno compreso che lo studio offre tante opportunità e migliori sbocchi lavorativi. Così alcuni di loro hanno deciso di continuare a istruirsi. Altri, invece, pur fortemente motivati a concludere un percorso formativo, sono stati costretti ad abbandonare la scuola, non riuscendo a conciliare studio e lavoro. «Il ruolo degli operatori, degli educatori è cruciale nel determinare i percorsi», conferma Santagati.

I minori stranieri non accompagnati nella scuola italiana

Al centro dell’indagine, dunque, anche la presenza di minori stranieri non accompagnati nel sistema scolastico italiano. Quanti dei minori stranieri non accompagnati accolti sul nostro territorio sono effettivamente inseriti in un percorso scolastico e/o formativo? Dare una risposta esaustiva, sottolinea la Fondazione Ismu, non è possibile perché i dati disponibili a oggi sono parziali. Partendo dai dati che ci fornisce il sistema Sprar – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (oggi Siproimi - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati): nel 2018, negli 877 progetti Sprar (di cui 144 specifici per minori stranieri non accompagnati), si è rilevata l'iscrizione di 2.458 minori nel sistema scolastico (di cui 1.832 Msna) e di 1.176 Msna nei corsi di formazione professionale.

Passando poi ai dati relativi all'utenza dei Centri provinciali per l'istruzione per gli adulti (Cpia) cui vengono indirizzati spesso anche i Msna dai 15 ai 18 anni, che però vengono considerati statisticamente assieme agli altri minori stranieri (quindi non è possibile sapere quanti siano i Msna iscritti ai Cpia): dei 31.058 studenti di età inferiore o uguale a 18 anni frequentanti percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e percorsi di primo livello nell'anno scolastico 2017/18, il 90,8% è cittadino non italiano (sono stati accorpati 6.611 allievi che non hanno indicato nessuna cittadinanza con i 21.576 studenti con cittadinanza non italiana). Il 62% degli allievi con cittadinanza non italiana (13.386) frequenta percorsi di alfabetizzazione e apprendimento linguistico, il 38% percorsi di primo livello (8.190). Ma quanti di questi 15-18enni sono minori stranieri non accompagnati o ex Msna?