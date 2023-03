Schlein e Conte insieme al corteo di Firenze: prove tecniche di alleanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dire no alla violenza ribadendo che l’affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica. Elly Schlein, fresca di elezione alla guida dei dem, e Giuseppe Conte si sono ritrovati oggi alla manifestazione indetta a Firenze dai sindacati in difesa della scuola e della Costituzione dopo le violenze al Liceo classico Michelangiolo. È ovviamente prematuro parlare di rinnovata sintonia fra i due maggiori partiti all’opposizione, una volta alleati, ma il corso politico inaugurato dalla neosegretaria del Pd rende (ora) possibile una prospettiva comune su più piani. La manifestazione è in corso. Secondo la questura, partecipano circa 10.000 persone.

Conte: ben venga dialogo con nuovo vertice Pd

«Se noi ci troviamo qui con il segretario del Pd - ha detto Conte - vuol dire che su partite concrete noi ci siamo, che riguardano tutti, non solo le forze progressiste, siamo in piazza per difendere principi costituzionali, il problema non è il primato e le leadership della sinistra: a noi interessa come M5s lavorare per rafforzare l’azione politica di forze progressiste. Se col nuovo vertice del Pd questo dialogo rafforzerà questo orizzonte ben venga per tutta l’Italia».

Loading...

Il corteo

Indetta da Cgil, Cisl e Uil di Firenze e dalle federazioni nazionali della scuola, la manifestazione, che è in corso, prevede un corteo che da piazza Santissima Annunziata raggiungerà piazza Santa Croce per il comizio finale. Gli interventi dal palco saranno affidati a rappresentanti eletti nelle Rsu degli istituti scolastici fiorentini, ai quali si aggiungono rappresentanti della società civile e di associazioni che hanno assicurato la loro presenza – tra gli altri Arci, Anpi, e Acli. Previsto anche dagli organizzatori un intervento del sindaco di Firenze Dario Nardella.

L’aggressione del 18 febbraio

Il corteo della manifestazione nazionale «in difesa della scuola e della Costituzione», a cui si prevede possano partecipare fino a 50 mila persone, passerà anche davanti al liceo Michelangiolo, in via della Colonna, luogo dell’aggressione del 18 febbraio scorso a due studenti da parte di un gruppo di almeno sei militanti di Azione studentesca, che risultano indagati dalla magistratura per i reati di lesioni e percosse, con le aggravanti di aver agito in gruppo e per futili motivi.



I sindacati: una risposta ferma e chiara

«Crediamo che i gravissimi fatti accaduti davanti al liceo Michelangiolo non possano rimanere senza una risposta ferma e chiara - hanno affermato presentando l’iniziativa Francesco Sinopoli (Flc Cgil), Ivana Barbacci (Cisl Scuola) e Giuseppe D’Aprile (Uil Scuola) - che intendiamo dare facendo nostre le parole del presidente Mattarella, che ci ha ricordato quanto sia importante affermare modelli di vita che si contrappongano a quelli improntati a violenza, prepotenza, sopraffazione. È in questo modo che si pongono le basi per una democrazia fondata sulla civile convivenza. Il ruolo svolto dalla scuola è in questo senso fondamentale, per questo la violenza esercitata davanti alle sue porte è ancor più inaccettabile e pericolosa». Dai segretari generali dei tre maggiori sindacati della scuola è giunta anche la più ferma condanna per le gravi minacce rivolte di recente al ministro Valditara.