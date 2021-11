«Scuola lavoro, un ponte tra tecniche avanzate e skill più tradizionali»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Per la Maison Valentino, trasmettere competenze, know-how ed esperienza, soprattutto nel campo dell’artigianato e della produzione, è essenziale per la crescita e la sostenibilità a lungo termine del brand. In quest’ottica continua la collaborazione con l’Its MITA, nata nel 2016. Rosa Santamaria Maurizio, Valentino Chief Human Resources Officer -, Maison Valentino offre percorsi di stage annuali dedicati ad un nucleo di circa 10 studenti per lo sviluppo delle competenze e per la trasmissione delle stesse, da sempre focus strategico del brand. Le modalità formative presso le sedi Valentino - Divisione Leather Goods e Valentino Metal Lab sono diversificate in tre macroaree: sviluppo prodotto, industrializzazione e qualità, acquisti e pianificazione. Un programma interno nel quale gli studenti contribuiscono alle attività e ai progetti già avviati affiancando gli specialisti del settore, dai tecnici di sviluppo/industrializzazione agli ispettori di Controllo Qualità. Nella maggior parte dei casi, alla conclusione del percorso il contratto di stage si tramuta nell’assunzione. Un approccio di condivisione e di sviluppo ideato per tramandare conoscenze, tradizioni, tecniche e competenze artigianali e produttive e idee innovative per accrescere i talenti e garantire la crescita futura dell’azienda. Scegliamo di collaborare anche con questa importante istituzione in quanto connessi dallo stesso sistema valoriale: la centralità della persona».

Il Covid ha modificato il vostro modo di lavorare

Il Covid ci ha cambiato come esseri umani e ha cambiato anche la nostra visione di lavoro mettendo in crisi l’organizzazione basata su luoghi di lavoro, orari e gerarchie che ora appaiono superati. Al di là dello smart working, il Covid ha accelerato un cambiamento culturale e che sta avendo un forte impatto sui modelli organizzativi. La trasformazione digitale ci ha abituato a relazionarci in modo diverso, cambiando le dinamiche fra capo e collaboratore e valorizzando il lavoro per obiettivi, la fiducia e l’autonomia rispetto ad una leadership di controllo. In Valentino abbiamo implementato diverse misure di prevenzione per continuare l’attività lavorativa e proteggere i nostri colleghi. Per quanto questo periodo sia stato complesso dal punto di vista organizzativo, è anche stato fonte di grandi insegnamenti che devono essere capitalizzati; la flessibilità nel lavoro e la fiducia nei nostri collaboratori sono elementi chiave.

Loading...

Quali sono i profili e le competenze più ricercate?

Lavorare per creare un’organizzazione che sia Client and Colleague centric, significa dare voce all’unicità della persona, e a tutto ciò che la rende autentica anche dal punto di vista delle competenze. Ora c’è una maggiore richiesta di competenze nell’ambito digitale, IT, eCommerce, CRM ma continuiamo a ricercare anche le competenze più classiche della nostra Industry come Retail, Business Intelligence e personale qualificato per i nostri Atelier. La nostra priorità non è solo investire sulle competenze tecniche, ma anche sulle competenze soft di tutte queste figure verificandole nella selezione. Abbiamo necessità di persone con approccio imprenditoriale e ricerchiamo leader capaci di essere custodi e ambasciatori del purpose e dei valori aziendali attraverso l’esempio personale.

Ha parlato di competenze tecniche e soft skills: come far decollare il link scuola-lavoro?

Credo nel link scuola-lavoro come ponte per proiettarsi nel futuro dove il non più studente dovrà acquisire un ruolo sociale in un contesto lavorativo in evoluzione. Valentino conta su un network di connessioni con le istituzioni scolastiche su cui far leva per comunicare il suo modello di business e una cultura aziendale basata sulla sostenibilità e sui valori etici. Inoltre stiamo investendo e ridisegnando le nostre strategie di Employer Branding, ovvero le attività marketing che hanno l’obiettivo di condividere l’identità dell’azienda come luogo di lavoro ideale (Employer of Choice) in modo da attrarre e fidelizzare i talenti.