Scuola, da lunedì 7,6 milioni in classe. Deroghe alla soglia del 70% alle superiori

3' di lettura

Le nuove regole sulla presenza a scuola stabilite dal governo nel decreto Covid sulle riaperture porta in classe da lunedì 26 aprile almeno 7,6 milioni di alunni: in zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie saranno tra i banchi, mentre per le superiori la presenza sarà almeno al 70% e fino al 100%. In zona rossa, invece, saranno tutti presenti fino alla terza media, mentre alle superiori l’attività in classe si svolgerà almeno al 50%.

Le difficoltà nei grandi centri

La variabilità riguarda le scuole superiori perché in alcune regioni e città il decreto non verrà rispettato: per molti dirigenti scolastici è difficile riuscire a conciliare la presenza di almeno 20-25 ragazzi in aula (soprattutto nelle grandi città con classi numerose e aule piccole) con le norme del Comitato tecnico scientifico sul distanziamento e con i protocolli per la sicurezza siglati nei mesi scorsi. «Solo chi non ha la minima contezza della complessità dell’organizzazione scolastica può pensare di decidere le percentuali di frequenza scolastica il venerdì sera - se non il sabato sera - per il lunedì mattina» ha detto il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.

Locatelli (Cts): Regioni attuino scelte governo

Un invito alle Regioni ad attenersi alle scelte del governo sulla scuola e sul ritorno in presenza degli studenti arriva dal presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico dice di «capire le preoccupazioni» dei presidenti «però in questo momento ci possiamo permettere un margine per riaprire alcune attività» e dunque non avrebbe senso non riaprire anche le scuole.

A Napoli deroga al 70% sulle presenze in aula

La Campania tornerà in fascia arancione ma non tutte le scuole superiori di Napoli riporteranno in aula la quasi totalità degli studenti: alcuni istituti hanno deciso di mantenere in presenza il 50% degli studenti. Decisione presa anche in virtù dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che consente ai dirigenti scolastici di attestarsi al 50% della didattica in presenza «qualora risulti incompatibile l’applicazione delle linee guida del Dm n.39/2020». E così le circolari delle scuole superiori emesse dai dirigenti confermano in molti casi le modalità già in vigore nella settimana che si è appena conclusa.

Lazio: una settimana per adeguarsi

Anche il Lazio torna in fascia gialla ma è molto probabile che almeno per lunedì e per alcuni giorni della prossima settimana molti istituti superiori di Roma mantengano le percentuali di presenza dei giorni scorsi, ovvero al 50%, senza riuscire ad adeguarla alla nuova soglia stabilita dal Governo. Non c’è stato abbastanza tempo per organizzarsi diversamente, è la motivazione dei dirigenti scolastici. Del resto la stessa circolare emanata dall'Ufficio scolastico regionale precisa che «prima possibile, in ogni caso nella settimana dal 26 al 30 aprile, dovrà essere realizzato l’incremento del tempo-scuola in presenza». Nessun obbligo di partire il 26 aprile.