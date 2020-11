Scuola, lunedì di nuovo in classe 719mila studenti. Superiori, ipotesi rientro dal 7 gennaio Ecco cosa cambia tra lezioni in presenza e dad per effetto del declassamento cromatico: le novità regione per regione di Enrico Bronzo

Per effetto del declassamento cromatico di alcune regioni, rimangono da lunedì con la didattica a distanza 3,31 milioni di alunni. Il calcolo lo fa Tuttoscuola.



Restano infatti a casa collegati in dad:

1) I 2,73 milioni di studenti degli istituti della secondaria di secondo grado di tutta Italia;

2) 507mila alunni del primo ciclo (elementari e medie) nelle zone rimaste rosse (Campania, Toscana e Abruzzo). La zona rossa prevede la dad dalla seconda media in su, ma come vedremo in Campania la dad vale dalle seconda elementare in su;

3) 80mila alunni di seconda e terza media del Piemonte. Il governatore Cirio, nonostante la Regione sia diventata zona arancione, ha deciso di tenerli ancora in dad.



In Calabria e in Lombardia, passate dal rosso all'arancione, da lunedì ritorneranno invece a seguire le lezioni in presenza circa 719mila alunni, per la maggior parte delle classi seconde e terze di scuola secondaria della Lombardia i cui studenti si aggiungeranno a quelli di prima media, rimasti in presenza.



In Campania



In Campania da mercoledì 25 novembre sono invece tornati a scuola solo i più piccoli, ovvero i bambini della scuola dell'infanzia e la prima classe della scuola elementare; il governatore De Luca oggi pubblicherà un’ordinanza per prorogare fino al 7 dicembre la dad dalla seconda classe della scuola primaria in su. La decisione è stata presa a conclusione della riunione odierna dell'Unità di crisi.

I docenti

Con il rientro in classe degli alunni scendono da 362mila e 332mila i i docenti che continueranno a insegnare da casa. Saranno in classe anche 110.091 docenti di sostegno mentre 60.288 loro colleghi seguiranno gli alunni affidati in altra forma.