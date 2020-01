Scuola, la mappa degli indirizzi di studio che avvicinano al mondo del lavoro Sul Sole 24 Ore una mappa degli indirizzi di studio delle scuole superiori che offrono maggiori possibilità di lavoro

Scuola: iscrizioni on line al prossimo anno, via il 7

C'è tempo sino al 31 gennaio per iscriversi online alla scuola superiore sul sito del ministero dell’Istruzione. Sono interessati alla scelta circa 1,5 milioni di famiglie e studenti. E come ogni anno domina l’indecisione tra i ragazzi, come mostrano i risultati del sondaggio condotto da Skuola.net in collaborazione con Radio 24: quasi 1 su 2 (il 44%) prima dell’inizio delle vacanze di Natale ancora non sapeva quale indirizzo scegliere. Una scelta resa ancora più ardua dal fatto che il 52% degli intervistati ha paura di non trovare lavoro dopo gli studi, mentre il 63% mette seriamente in conto la possibilità di lavorare o studiare all’estero dopo il diploma.



Per andare oltre il semplice passaparola, Il Sole 24 Ore di domenica 12 gennaio propone la mappa degli indirizzi di studio delle scuole superiori che più avvicinano i ragazzi al mondo del lavoro. Perché come spiega al giornale la neo ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nella decisione è importante seguire le proprie inclinazioni, ma anche le concrete opportunità occupazionali.