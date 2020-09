Scuola, dalle mascherine agli ingressi scaglionati: 10 regole dei medici per la ripartenza sicura Sono 10 le regole indicate dai medici di famiglia per ripartire in sicurezza con l'avvio dell'anno scolastico.

Dalle mascherine al distanziamento, dalla disinfezione agli accessi scaglionati. Sono 10 le regole indicate dai medici di famiglia per ripartire in sicurezza con l'avvio dell'anno scolastico. «Per questa nuova fase dell’epidemia è necessario adottare un approccio diverso - spiega Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di Medicina generale SIMG - L'istruzione è un settore chiave della nostra società: sono circa 10 milioni gli italiani coinvolti nelle scuole e nelle università. Dobbiamo dunque monitorare la situazione». Per questo la SIMG ha prodotto un decalogo con le misure essenziali, a cui attenersi.



Mascherine chirurgiche personalizzate



Il principale presupposto per evitare i contagi è quello di stare lontani dalle vie aeree l'uno dell'altro: laddove non si possano mantenere distanze sufficienti, la mascherina diventa lo strumento più utile. Ogni alunno deve quindi portare con sé un dispositivo medico chirurgico - quindi non le semplici mascherine di stoffa - da utilizzare durante le lezioni laddove necessario, durante i momenti ricreativi e gli spostamenti per i bagni. La mascherina non deve essere toccata o tolta; deve essere sempre pulita e cambiata una volta al giorno. Si consiglia di personalizzare il dispositivo così che possa essere riconoscibile.

Igiene delle mani



Le mani possono essere veicolo di contagio: oltre a evitare di toccarsi naso e bocca, si devono lavare di frequente. Queste ultime devono essere disinfettate con gel igienizzante prima e dopo la frequentazione di qualsiasi ambiente, in particolare quando si accede ai mezzi pubblici.

Distanziamento sociale



È indispensabile mantenere uno o due metri di distanza tra personale e studenti, nonché tra gli stessi alunni.

Disinfezione degli ambienti

Sono sollecitate procedure regolari di disinfezione delle superfici durante la giornata. Occorre prevedere anche la disinfezione degli oggetti comuni e punti per l'igienizzazione delle scarpe.