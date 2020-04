Scuola: maturità solo orale, in classe dal 17 giugno

Maturità aperta a tutti i candidati

Come previsto dallo stesso Dl, la maturità sarà aperta a tutti e 510mila candidati (inclusi i privatisti che la svolgeranno però a settembre). Per quest’anno non bisognerà aver svolto i test Invalsi e le ore minime dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (l’ex alternanza scuola-lavoro). L’obiettivo della ministra è farlo svolgere in classe anziché online come le lezioni e le interrogazioni che dal 5 marzo hanno sostituito, causa Covid-19, le attività didattiche in presenza.

In arrivo protocollo per la sicurezza

Per garantire il distanziamento necessario si cercherà di scaglionare al massimo le presenze e dunque si potrebbe partire già il 17 giugno, quando si sarebbe dovuto tenere lo scritto d’italiano. Ma i dettagli su distanze e dispositivi di protezione arriveranno solo nell’imminenza della prova con un protocollo per la sicurezza messo a punto insieme alle autorità sanitarie.

"La voce della scuola": l'esperienza della didattica a distanza

Tutti promossi, ma insufficienze da recuperare

Sarà invece un’altra ordinanza a fornire le indicazioni per valutare a distanza, in questo ultimo scorcio di anno scolastico 2019/20, gli studenti delle classi intermedie. Che avranno comunque la promozione assicurata e potranno recuperare nel 2020/21 i “4” e i “5” indicati in pagella. Nel frattempo si penserà alla riapertura di settembre. Sfruttando i suggerimenti del comitato di 18 esperti presieduto dall’ex assessore all’Istruzione dell’Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi. Anche qui l’obiettivo di massima è poter riprendere con le lezioni in presenza e in sicurezza. Se a piccoli gruppi o a turni si vedrà.

