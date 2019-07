Scuola, dal Mef via libera all’assunzione di 53mila docenti Disco verde del ministero dell'Economia all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti destinati a coprire tutti i posti che il prossimo anno scolastico, il 2019/2020, si renderanno vacanti e disponibili, terminate le operazioni di mobilità di V.N.



In vista una maxi infornata di personale per la scuola italiana. Dopo la richiesta di immissione in ruolo per «complessive 58.627 unità» (di cui oltre 14.mila per il sostegno, e corrispondenti ad altrettanti posti vacanti e disponibili in dotazione organica) avanzata ai primi di luglio dal ministero dell'Istruzione, il ministero dell'Economia ha annunciato il via libera al reclutamento di 53.627 docenti. La procedura di assunzione andrà a regime dal prossimo anno scolastico 2019/2020, e dovrebbe scongiurare il rischio di avere troppe cattedre senza titolare a partire da settembre, anche per effetto di Quota 100, che ha portato a circa 31mila pensionamenti nel settore scuola.

La sollecitazione del Miur - spiega oggi una nota diffusa dal ministero dell'Economia chiarendo la differenza di quasi 5mila unità tra assunzioni richieste e autorizzate - «non veniva tenuto in considerazione la marcata riduzione delle iscrizioni degli alunni, registrata specie nell'ultimo biennio, connessa con il calo della natalità».

Al riguardo, il Mef sottolinea che «le dotazioni organiche complessive e la distribuzione delle stesse tra le regioni sono definite specificamente in base al grado di densità demografica e alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica». Dopo un confronto tecnico tra i due ministeri, conclude la nota, il Miur «ha fatto pervenire il 23 luglio scorso una nuova richiesta per complessive 53.627 unità» sulla quale la Ragioneria generale dello Stato «ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare».

