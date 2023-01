Scuola: serve manutenzione straordinaria per il 30% degli edifici

Ascolta la versione audio dell'articolo

La scuola italiana presenta ancora forti ritardi sul fronte della messa in sicurezza degli edifici e dell'efficientamento energetico, con un divario crescente tra Nord e Sud (Isole comprese). È quanto denuncia oggi Legambiente nella XXII edizione di Ecosistema Scuola in cui fa il punto, con dati riferiti al 2021, sullo stato di salute di 5.616 edifici scolastici di 94 capoluoghi di provincia - tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado - frequentati da una popolazione di oltre un milione di studenti.

Anche se negli ultimi 5 anni (2017-2021), a livello nazionale, il 59,3% degli edifici scolastici ha beneficiato di interventi di manutenzione straordinaria, nel 2021 il 30,6% delle scuole necessita ancora di interventi straordinari. Dato quest'ultimo che al Sud sale al 36,8% e nelle Isole al 53,8%.

Ritardi nell’adeguamento sismico, soprattutto in Sicilia

Sul fronte dell’adeguamento sismico, nonostante il 53,8% dei comuni capoluogo di provincia abbia dichiarato di aver realizzato tale tipologia di interventi negli ultimi 5 anni, i lavori hanno interessato solo il 3,1% degli edifici scolastici. Nelle Isole le amministrazioni intervenute sono appena il 27,3%, in particolare in Sicilia, dove sono presenti tutti i 389 edifici scolastici posti in zona sismica 1 e 2 delle Isole. Qui negli ultimi 5 anni sono stati realizzati interventi di adeguamento sismico solo su 2 edifici, uno a Messina e uno a Catania.

Il 4,2% delle scuole in classe energetica A, il 39% in classe G

Non basta, A pesare sono anche i ritardi sull'efficientamento energetico. Sebbene a livello nazionale l'81% delle amministrazioni abbia dichiarato di aver realizzato interventi di questo tipo delle scuole, è stato di fatto coinvolto solo il 17% degli edifici scolastici, dato che sale al Nord al 21,2% mentre nelle Isole scende al 5,8 per cento. Tra i lavori realizzati: la sostituzione di caldaie, vetri e serramenti; isolamento delle coperture e delle pareti esterne. Interventi importanti ma che spesso non hanno portato a dei veri e propri miglioramenti in termini di passaggio da una classe energetica inferiore a una superiore. Ad oggi infatti solo il 4,2% delle scuole risulta in classe energetica A, appena il 10,8% nelle prime tre classi energetiche, mentre ben il 74,8% è fermo nelle tre ultime classi energetiche (il 39% in Classe G).

Passi in avanti sugli impianti di energia rinnovabile

Passi in avanti si registrano, invece, sulla presenza di impianti da energia rinnovabile nelle scuole: dal 2011 al 2021 gli edifici scolastici che li possiedono sono passati dal 12,4% al 21,8%. Tuttavia, se si continuasse con la stessa progressione ci vorrebbero almeno altri ottant’anni per avere tutte le scuole con rinnovabili. È il Sud in questo caso a fare da traino rispetto alle altre aree del Paese. con il 29,4% gli edifici scolatici con impianti, superando quelli del Centro (22%), del Nord (20,6%) e delle Isole (17%).