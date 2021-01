Scuola, da oggi superiori in presenza solo in tre regioni. Gli scenari per le prossime settimane Rientro in classe per i ragazzi delle scuole superiori in Toscana (poco più di 166 mila), Abruzzo (56.500) e Valle d'Aosta. Gli studenti rientreranno al 50% in presenza. Tutte le altre Regioni hanno scelto di rinviare il ritorno sui banchi degli studenti delle superiori in date che vanno dal 18 gennaio al 1 febbraio

Scuola:14 Regioni dicono 'no' a ripresa di lunedi' 11

Rientro in classe per i ragazzi delle scuole superiori in Toscana (poco più di 166 mila), Abruzzo (56.500) e Valle d'Aosta. Gli studenti rientreranno al 50% in presenza. Tutte le altre Regioni hanno scelto di rinviare il ritorno sui banchi degli studenti delle superiori in date che vanno dal 18 gennaio al 1 febbraio

3' di lettura

Rientro in classe ma non per tutti, anzi per pochi. Dopo che il governo ha deciso di posticipare dal 7 all’11 gennaio il giorno del rientro in classe per gli studenti delle scuole superiori al 50%, oggi, lunedì 11 gennaio, solo quelli di Abruzzo, Toscana e Valle d’Aosta abbandoneranno la didattica a distanza. Tutti gli altri continueranno a seguire le lezioni e a studiare da casa, lontani dai banchi di scuola e dai compagni.

La protesta degli studenti: fateci tornare in classe

Uno scenario che è scaturito dalla decisione delle regioni, alle quali è riconosciuta la possibilità di adottare misure più restrittive rispetto a quelle messe in campo a livello nazionale, di smarcarsi dalla linea dell’esecutivo e di far slittare il rientro sui banchi, in quanto la situazione dei contagi Covid allo stato attuale per la gran parte dei governatori non consente soluzioni alternative. Le amministrazioni si sono pertanto mosse ciascuna per conto proprio. Risultato: una confusione generale, e disparità tra gli studenti.

Loading...

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Azzolina, la dad non funziona più, io preoccupata

Sono previsti proteste e flash mob. Ragazzi, studenti e docenti, dal Nord al Sud, dicono no alle lezioni online e chiedono di poter tornare a scuola. «Capisco i ragazzi - ha confidato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su Radio Rai 1 - : il diritto all'istruzione è essenziale, sarei anch'io arrabbiata. Io ho il dovere di dire loro che il governo ha fatto tutto quello che doveva per il rientro a scuola. A maggio 2020 i medici mi scrivevano per chiedere di lasciare chiusa la scuola e così è stato, oggi ricevo lettere di tanti medici che mi chiedono di aprire le scuole: vedono le difficoltà dei loro figli. Ieri sera ho ricevuto la lettera di un anestesista». «Sono molto preoccupata - ha concluso -, oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica».

Rientro tra i banchi solo in Abruzzo, Toscana e Valle d’Aosta

Oggi, pertanto, rientrano in classe, oltre ai 5 milioni di studenti italiani delle materne, elementari e medie tornati sui banchi giovedì scorso 7 gennaio, anche i ragazzi delle superiori in Toscana (sono 166 mila) e in Abruzzo (56.600) e in Valle D'Aosta, che si alterneranno a scuola in base alla percentuale stabilita del 50%. A questi numeri vanno aggiunti i bambini delle prime due classi delle elementari che torneranno anche loro in presenza in Campania. In Trentino Alto Adige già dal 7 gennaio tutti gli alunni dalle materne alle superiori sono rientrati in classe.

Il calendario nelle altre regioni

Nelle altre regioni il rientro dei ragazzi delle superiori è posticipato con date differenziate da territorio a territorio che vanno dal 18 gennaio (Piemonte, Lazio, Liguria, Molise, Puglia) fino al 1 febbraio (Marche, Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia). Il 25 gennaio torneranno invece in classe i ragazzi delle superiori in Emilia Romagna, Campania, Lombardia e Umbria. Gli studenti siciliani delle superiori rientreranno il 1 febbraio (il 18 gennaio quelli del primo ciclo).