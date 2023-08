Scuola, oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato. Verso un decreto sui taxi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato oltre 62 mila assunzioni a tempo indeterminato nella scuola. Lo annuncia il ministero dell’Istruzione in una nota. Si tratta, nello specifico, di «52 unità di personale educativo-PED; 50.807 unità di personale docente (di cui 32.784 su posto comune e 18.023 su sostegno); 419 unità di insegnanti di religione cattolica; 10.913 unità di personale assistenti tecnico ausiliari-ATA e 280 unità di dirigenti scolastici».

Ok a norme su Rc auto, obbligo a monopattini

Approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto e prevede un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini. Il testo, secondo quanto si apprende da una nota del Mimit, apporta modifiche al Codice della strada e al Codice delle assicurazioni private, definendo i casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa. Il provvedimento rafforza inoltre lo strumento del “preventivatore”, per confrontare gratuitamente i prezzi.

Si lavora per consentire ai sindaci fino a +20% licenze taxi

Riunione a Palazzo Chigi, dopo il Cdm, sul nodo taxi. Secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è fermata con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso e il ministro degli Affari europei e del Pnrr Raffaele Fitto per fare un punto sul dossier. L’ipotesi emersa sarebbe quella di introdurre nuove norme con un decreto legge ad hoc da portare in Cdm la prossima settimana.

Consentire ai sindaci di aumentare le licenze dei taxi fino al 20% in più. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, una delle ipotesi cui sta lavorando il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.