Scuola, presidi: da Linee guida nessuna indicazione

Il Piano scuola «non contiene indicazioni operative né definisce livelli minimi di servizio ma si limita ad elencare le possibilità offerte dalla legge sull'autonomia, senza assegnare ulteriori risorse e senza attribuire ai dirigenti la dovuta libertà gestionale». Arriva dai presidi di Anp guidati da Antonello Giannelli la bocciatura alle Linee guida sulla ripresa a settembre della scuola che devono avere il via libera in Conferenza Stato-Regioni.

Giannelli, in un’intervista a Repubblica, ha dichiarato che il piano «scarica la patata bollente sui dirigenti scolastici, senza nuove risorse e attribuzioni. Se non vengono assegnate nuove risorse di personale per limitare il numero di alunni per classe e nuovi spazi per organizzare le attività didattiche, l'autonomia non può funzionare».

Le reazioni politiche

Si alzano da più parti voci critiche nei confronti delle Linee guida per il rientro a settembre che verranno portate domani 25 giugno al tavolo con le regioni. «Lucia Azzolina continua a gettare nel caos la scuola, i bambini, i giovani, le famiglie. Tocca a lei dare certezze per la riapertura a settembre, non ai presidi. Si assuma le sue responsabilità». Scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

«Scarica barile sui presidi, a scuola di sabato, distanza di sicurezza, forse, ma senza sapere in che modo, magari utilizzando fantomatici locali esterni. Didattica mista, a distanza, con più discipline ma a decidere saranno i presidi. Un caos assoluto che amplia le diseguaglianze sociali e dell'apprendimento emerse in questi 4 mesi. Azzolina e i suoi esperti hanno studiato e ristudiato per non decidere nulla, lasciando professori, studenti e famiglie senza risposte. Le linee giuda sono infatti l'ennesimo inutile fardello arrivato ai presidi con indicazioni di comportamento e nessuna soluzione. E mentre gli altri Paesi europei si sono organizzati da mesi, il ministro Azzolina dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza. La scuola non può rimanere ostaggio di chi non sa cosa fare. Bocciata!». Ha invece dichiarato Riccardo Molinari Capogruppo della Lega alla Camera.

«Il caos governativo sulla scuola è inaccettabile, anche perchè questa generazione pagherà il costo della crisi e dei debiti. Una cosa seria da fare, insieme ad altre naturalmente, è chiedere immediatamente il prestito a costo zero del Mes e mettere a disposizione dei presidi le risorse necessarie a mettere le scuole in sicurezza dal punto di vista sanitario per la riapertura, che non può fallire». Ha detto il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.