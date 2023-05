Scuola primaria, in lettura bambini italiani ai primi posti in Europa

Il Covid ha pesato

Il Covid ha avuto un effetto pesante sulla scuola in generale. E qualcosa si vede anche alla primaria. In Italia gli studenti ottengono nel 2021 un risultato medio inferiore di 11 punti rispetto a quello rilevato 5 anni prima riportando i risultati degli studenti italiani in linea con quelli di 20 anni fa (PIRLS 2001) e 10 anni fa (PIRLS 2011).

Le singole abilità

Guardando alle competenze, in Italia la percentuale dei nostri studenti che risponde con successo alle domande più difficili è dell’8%, appena superiore alla mediana internazionale. Per tutti gli altri livelli la percentuale di studenti italiani ha un valore superiore rispetto al benchmark internazionale: in particolare, più di 8 studenti su 10 raggiungono il livello intermedio e, soprattutto, si osserva in Italia la percentuale più alta in assoluto (97%) di studenti che riescono a rispondere almeno ai compiti più semplici di lettura.





Loading...