Scuola: Progetto Puglia Educazione stradale, 16 candidature

Sono 16 le candidature pervenute dalle scuole secondarie di primo grado della Puglia per partecipare a “Pillole di…Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale”, il progetto dell'Ansi Comitato di Bari - Associazione nazionale scuola Italiana, d'intesa con il Consiglio regionale - Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale. Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ha la finalità di formare i ragazzi per sottolineare la responsabilità individuale dei buoni comportamenti da tenere su strada. Il libretto a fumetti, distribuito a tutti gli alunni coinvolti, a supporto delle attività, è sempre aggiornato e nella nuova versione comprende anche regole essenziali per la guida dei monopattini. All'educazione stradale si affianca l'educazione civica, con l'intento di ricavare dalle disposizioni della Costituzione Italiana e dalle altre leggi, piccole regole per la vita quotidiana.

Le scuole coinvolte

Le scuole partecipanti al progetto potranno poi candidare i lavori prodotti al concorso abbinato. Gli elaborati saranno valutati da una commissione di 5 giurati. Il criterio di selezione si baserà sull'efficacia del messaggio pubblicitario, la significatività, l'originalità, l'efficacia didattica, la capacità comunicativa.

Stando a quanto reso noto dalla Regione Puglia, le scuole che potranno beneficiare degli interventi formativi previsti dal progetto per la Città metropolitana di Bari sono: Istituto Comprensivo “Caporizzi - Lucarelli” - (indirizzo musicale) di Acquaviva delle Fonti; Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” di Bari Santo Spirito; Istituto Comprensivo “Losapio San Filippo Neri” - (indirizzo musicale) di Gioia del Colle. Per la provincia di Barletta - Andria -Trani sono: Istituto Comprensivo “G.Verdi P.Cafaro” di Andria; Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” - San Ferdinando di Puglia. Per la provincia di Brindisi sono Istituto Comprensivo Statale “Valesium” di Torchiarolo. Per la provincia di Foggia: Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Stornarella e Istituto Comprensivo “Alfieri Garibaldi” di Foggia.Per la provincia di Lecce: - Istituto Comprensivo “Calimera - Caprarica - Martignano” - (indirizzo musicale) di Calimera; Istituto Comprensivo Statale “Angelo Vassallo” di Racale e - Istituto Comprensivo Statale “Elisa Springer” di Surbo. Per la provincia di Taranto Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” di Taranto.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bari-Cattedra di Illustrazione Scientifica, il Moto Club Bari Asd, l'Associazione aMichi di Michele Visaggi, il Lions Club Bari San Nicola, i fumettisti, illustratori scientifici Salvatore Modugno e Luna Montatore.Il progetto è patrocinato dalla Città di Bari, dalla Prefettura di Bari, dal Comando della Polizia locale di Bari e si avvarrà del supporto dell'Associazione nazionale scuola italiana.

