Scuola, in arrivo il maxi concorso per 24mila cattedre Un concorso straordinario, da bandire in autunno, per circa 24mila cattedre a medie e superiori. di Claudio Tucci

Il ministro dell'Istruzione Bussetti (Ansa)

Un concorso straordinario, da bandire in autunno, per circa 24mila cattedre a medie e superiori. Accanto al ritorno di «Percorsi abilitanti speciali» (Pas), della durata di un anno, che le università dovranno far partire sempre entro il 2019. Entrambi gli interventi sono rivolti ai precari storici della scuola, vale a dire a quei docenti non abilitati con almeno 36 mesi di servizio alle spalle.

È questo il piano “d'urgenza” per ridurre supplenze e contratti a termine messo a punto dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. Due articoli, ancora in bozza, destinati a confluire in un più ampio decreto legge sulla scuola, che il titolare di viale Trastevere, forte del via libera ottenuto nei giorni scorsi dai sindacati, è pronto a ufficializzare nei prossimi giorni.

Il servizio dovrà essere stato prestato unicamente in scuole secondarie statali

Precari a quota 55mila

La questione docenti, non abilitati, con 36 mesi di servizio in cattedra è esplosa negli ultimi mesi. Parliamo di una platea di circa 55mila insegnanti precari, esclusi dalle procedure di stabilizzazione di questi anni proprio perché non in possesso dell'abilitazione. Ma che comunque sono chiamati lo stesso in cattedra ogni anno per la cronica carenza di docenti di ruolo.

Supplenze record

La soluzione normativa messa a punto dai tecnici del Miur non risolve subito il problema per tutti (a settembre, stime sindacali, parlano di un nuovo record di supplenze, tra le 150 e le 170mila unità); ma, se le nuove norme entreranno in vigore, si apre a un percorso graduale di stabilizzazione che andrà avanti nel tempo.