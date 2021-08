Scuola, prove generali per il via al green pass. Controlli e sanzioni partono dai presidi

4' di lettura

Ancora due giorni, e si parte. Per il milione e passa di personale scolastico, tra docenti e tecnico-amministrativo, da mercoledì scatta l’obbligo di green pass. Il decreto legge del 6 agosto scorso (111/2021) ha infatti previsto che - dal 1° settembre al 31 dicembre - docenti, personale Ata e dirigenti scolastici devono possedere ed esibire la “certificazione verde”, che viene rilasciata dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, dopo aver completato il ciclo vaccinale, per essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o per essere guariti da Covid nei sei mesi precedenti.

A ridosso di Ferragosto è arrivato il protocollo sulla sicurezza. Poi il ministero dell’Istruzione ha predisposto circolari e diversi comunicati stampa per illustrare le novità. Martedì è in calendario anche una conferenza di servizio con i presidi, che, in base alla legge, ne dovranno controllare il rispetto (ma possono delegare altro personale scolastico). Secondo gli ultimi dati del commissario Figliuolo, il 90,45% del personale ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica, mentre il 9,55% è senza vaccino (anche per ragioni sanitarie), pari a 138.435 soggetti.

Loading...

Proviamo a fare chiarezza.

Chi è escluso dall’obbligo

Esclusi dall’obbligo del possesso del green pass sono solo le persone esenti dalla campagna vaccinale in base a idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie in formato anche cartaceo che, nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative da parte del ministero della Salute, ha validità massima fino al 30 settembre; fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali.

Chi è senza green pass

In mancanza del green pass, il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere poi dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione del green pass, dallo stipendio viene sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata.