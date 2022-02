Scuola, verso quarantena dimezzata. Stop entro l’estate ai limiti per gli asintomatici

Ascolta la versione audio dell'articolo

La modifica del sistema delle quarantene a scuola torna a dividere il Governo e, alla vigilia del Cdm, che si prepara al restyling delle regole sulla gestione del Covid nelle classi, si riapre il dibattito sull’introduzione di un distinguo tra bambini con o senza dose. L’orientamento della maggioranza del governo resta quello di procedere all’equiparazione delle regole per le elementari a quelle delle medie e delle superiori. Ma dopo il “no” annunciato dalla Lega, che chiede di «non imporre alcuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non», resta in bilico l’ipotesi di prevedere la Dad alle elementari - come già succede per le medie e le superiori - solo a partire dai tre casi. A dirimere la questione dovrebbe essere il Cts, che si riunisce in mattinata per fornire un parere sulla gestione dei positivi a scuola.

Allo studio dai tecnici di palazzo Chigi e dei ministeri di Salute e Istruzione c’è anche la durata dimezzata delle quarantene, dagli attuali 10 giorni a cinque.

Verso estensione durata green pass con terza dose

All’esame del Consiglio dei ministri ci sarà anche la modifica della durata del Green pass dei soggetti vaccinati con tre dosi: l’ipotesi sul tavolo prevederebbe una durata illimitata del certificato verde, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose.

Stop stato emergenza il 31 marzo

Non è invece certo se il provvedimento conterrà le annunciate modifiche al sistema dei colori delle regioni e al computo dei ricoveri per Covid. Si va verso la fine dello stato di emergenza il 31 marzo (non sarà più prorogato)

Obiettivo stop entro estate limiti asintomatici

Dopo l’ipotesi lanciata qualche settimana fa dai governatori, aumenta il pressing per la riduzione graduale delle misure. I due sottosegretari alla Salute, Pierpaolo Sileri e Andrea Costa, seppure indicando tempistiche differenti, pensano ad un ritorno alla “vita normale” anche per chi è senza sintomi, allentando perciò le limitazioni alle persone positive al Covid ma asintomatiche. Sileri indica «in un paio di settimane, quando vedremo un calo importante delle terapie intensive», la possibilità di «far condurre la vita in modo normale ai positivi asintomatici», magari usando la mascherina Ffp2. Un obiettivo condiviso anche se spostato nel tempo dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «È un obiettivo - spiega - che ci poniamo di raggiungere entro l’estate».