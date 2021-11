Scuola, la quarantena per tutti scatta con tre positivi in classe. Ecco le nuove regole: domande e risposte

Che certificazione deve portare chi rientra in classe dopo la sorveglianza con testing?

Il rientro in classe per chi è sottoposto a sorveglianza con testing dopo il test immediato (zero) avviene solo se si è in possesso dell’attestazione di negatività al test rilasciata «dai servizi di igiene e sanità pubblica» o in seguito alla comunicazione del Ddp. Ovviamente vietato rientrare in classe se positivi al test.

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

Che succede se all’asilo c’è un caso positivo fra i bambini?

Se c’è un caso positivo nei servizi educativi per l’infanzia è prevista per i bambini della stessa sezione del positivo una quarantena di dieci giorni con un primo test zero (quello immediato) e un test, sempre negativo, per rientrare il decimo giorno.

Qual è la procedura per educatori e insegnanti nei servizi educativi dell’infanzia se c’è un bambino positivo?

Per educatori, insegnanti, operatori scolastici che hanno avuto contatto nella sezione con un bambino positivo è prevista la quarantena a due velocità: sette giorni se vaccinati, dieci se non vaccinati. In tutti e due i casi con test di uscita negativo. La valutazione del singolo caso è in carico al Ddp.

Cosa succede nelle altre sezioni se un bambino dell’asilo è positivo?

Non c’è nessun provvedimento automatico, a meno di diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Se ci sono bambini che hanno svolto “attività di intersezione” con la sezione del bimbo positivo saranno effettuate specifiche valutazioni.