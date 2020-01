Scuola: le ragazze italiane crollano nella lettura, colpa degli smartphone

La flessione riguarda anche le ragazze che rientrano nella fascia mediana delle competenze, dove il punteggio diminuisce da 516 a 493 punti (Ocse 508 da 519) e soprattutto quella più elevata della performance (il 10% al top), che scende da 616 a 605 punti (Ocse sale invece da 623 a 626).

Si allarga il divario internazionale

I ragazzi, invece, segnano un leggero miglioramento a 470 punti nella fascia mediana delle competenze da 468 del 2009 e a 591 da 589 tra gli studenti al top (ma la media Ocse sale da 595 a 608). Da rilevare i dati sempre inferiori rispetto ai livelli internazionali, con un allargamento della forbice soprattutto tra gli studenti al top.

Come dire che la Penisola, in media, ha meno ‘primi della classe’. «In Italia quello che vediamo è un miglioramento ai livelli alti di performance per i maschi tra il 2009 e il 2018, che però non è particolarmente elevato rispetto ad altri Paesi, mentre c’e’ stato un crollo tra le ragazze tra il 2009 e il 2018», riassume Borgonovi in un colloquio con Radiocor-Il Sole 24 Ore, commentando i dati che in parte vengono resi pubblici nel dettaglio per la prima volta.

Le possibli cause

«Nell'insieme le ragazze continuano ad andare meglio dei ragazzi, ma la riduzione del ‘gender gap’ nella comprensione dei testi avviene in un ambito di declino, il che è preoccupante», sottolinea l’economista. C’e’ una spiegazione immediata per il peggioramento delle ragazze? «In realtà no, si possono però avanzare delle ipotesi», è la risposta.

Una delle possibili piste riguarda le diverse modalità con cui sono state svolte le prove. Tra il 2000 e il 2009 i test sono stati somministrati su carta e non ci sono state innovazioni particolari nella struttura, mentre nel 2018 le prove sono state fatte sul pc ed erano un po’ diverse. «I test dovrebbero essere comparabili, ma resta la possibilità che le ragazze - a diversi livelli di performance, ma soprattutto i più bassi - si trovino meno a loro agio rispetto ai ragazzi in un ambiente digitale» e «tendano quindi ad andare meno bene in questi nuovi ambiti di espressione delle loro capacità». Il che è, in ogni caso, «negativo».