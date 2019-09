Riparte la scuola. Boom di precari, ok i presidi Giovedì 5 parte Bolzano, il 9 tocca al Piemonte e poi tutte le altre fino alla Puglia il 18. Alle superiori debutta l’alternanza dimezzata, alla primaria il patto di corresponsabilità di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

(Adobe Stock)

3' di lettura

Ancora poche ore e sentiremo il suono della prima campanella. Apripista, giovedì 5 la Provincia autonoma di Bolzano, seguita lunedì 9 dal Piemonte e via via da tutte le altre regioni fino alla Puglia il 18. A quel punto tutti gli 8,5 milioni di studenti italiani avranno preso posto tra i banchi. Ma difficilmente lo stesso accadrà per gli oltre 850mila insegnanti attesi in cattedra. Tra graduatorie esaurite, prof che non si trovano, precari appesi a un filo ed escalation di supplenti, l’anno scolastico 2019/2020 inizierà - complice la crisi “agostana” di governo - tra tante (vecchie) ombre e poche (nuove) luci. Come il drastico calo degli istituti senza preside grazie alle immissioni in ruolo di 2mila dirigenti scolastici freschi vincitori di concorso.

Partiamo dalle novità per i ragazzi. Alle superiori il 2019/2020 coincide con la revisione dell’ alternanza scuola-lavoro, ora ridenominata “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, che vede scendere il numero minimo di ore obbligatorie on the job (ma le scuole possono aumentarle, pescando anche da fondi Ue o regionali, secondo le linee guida del governo uscente che sono state però bocciate dal Cspi).

Alle elementari debutta il patto di corresponsabilità, con la cancellazione delle sanzioni previste in un regio decreto del 1928: d’ora in avanti saranno le scuole, anche coinvolgendo le famiglie, a individuare le eventuali mancanze disciplinari degli alunni e le relative “punizioni”. Sempre alla primaria sono attesi 2mila maestri in più per aumentare il tempo pieno al Sud (oggi, in tutta Italia, le classi funzionanti a 40 ore settimanali sono il 33,6%, ma con forti disuguaglianze territoriali).

Sul fronte inclusione, poi, partono le nuove regole, che fanno perno sul «piano didattico individualizzato», e rivoluzionano le certificazioni mediche (qui è in corso un’interlocuzione con il ministero della Salute per semplificare gli adempimenti richiesti alle famiglie).In rampa di lancio poi le «équipe territoriali»: 120 docenti deputati alla creazione di ambienti digitali con metodologie innovative e sostenibili.

Più critico appare il rientro per gli insegnanti. Per gli oltre 750mila prof di ruolo e altri 100mila dell’organico di fatto il 2019/2020 si apre nell’attesa del nuovo Ccnl: il ministro dell’Istruzione uscente, il leghista Marco Bussetti, aveva garantito aumenti «a tre cifre». A oggi però è tutto fermo, in attesa di capire quante risorse il nuovo esecutivo riuscirà a inserire in legge di Bilancio. In base ai primi calcoli del Miur, per assicurare ai circa 850mila insegnanti italiani i 100 euro di incremento medio mensile e gli 11,50 euro di elemento perequativo, servivano intorno ai 2,2 miliardi di euro. Di questi, 800 milioni sono stati già previsti dalla manovra 2019 e sono pertanto disponibili. Restavano (e restano) da trovare i restanti 1,4 miliardi.